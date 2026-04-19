本季99%的完美句點　王威翔、徐堂琪樂扛三劍客重任

▲台藝大主力前鋒徐堂琪。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

台藝大「三劍客」王威翔、徐堂琪以及飛尼克斯，19日在114學年度大專籃球聯賽男子組季軍戰展現威力，最終85比79驚險擊敗勁敵虎尾科大，奪下本屆季軍殊榮。賽後徐堂琪就直言，「我們展現了長期培養的默契，最終最終完美收下這場勝利，為賽季劃下一個99%的完美句點。」

台藝大在本屆UBA賽場勇奪男子組季軍，此戰拿下11分、3籃板、12助攻的主控王威翔就表示，「我們三個人從大一開始就一路相互扶持、共同成長。從原本不被看好的球員，到現在慢慢被大眾看見，非常感謝教練花心力在我們身上。我們也沒辜負教練的期望，在關鍵時刻把球投進，扛起責任贏下比賽。」

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主力前鋒徐堂琪則透露，起初對「三劍客」這個稱號沒有太大感覺。但從暑假開始，發現教練不是在開玩笑，是真的要我們三個人扛起重責大任。雖然過程中偶爾會找不到彼此、打得較零碎，或是面臨定位不明、意見不合及挫折。

但在最後這場比賽（雖然不是冠軍戰），我們成功展現了長期培養的默契。三個人聚在一起溝通，最終完美收下這場勝利，為賽季劃下一個「99%的完美句點」。

▲台藝大主控王威翔。（圖／記者李毓康攝）