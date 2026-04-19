爆冷！世新UBA封后　林紀妏：沒有游沁樺拿不到冠軍

▲世新女籃主帥林紀妏直言，沒有游沁樺拿不到總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

UBA女籃冠軍戰爆出極大冷門！賽前被看好將強勢奪下隊史第21冠的衛冕軍文化大學，在延長賽竟出現「拿0分」狀況，讓世新女籃最終66比61贏球，勇奪隊史第6冠。此戰世新當家「組織長人」游沁樺全場貢獻4分、17籃板、7助攻、2阻攻成為攻防兩端要角，賽後世新主帥林紀妏更直言，「這個球隊沒有游沁樺，就會拿不到冠軍！」

世新女籃在上季人手不足情況下重返小巨蛋4強，本季更在人手齊全後，一舉殺入最終冠軍決賽，更與衛冕軍文化展開纏鬥，最終5分險勝「奇蹟封后」，寫下本季不可思議奪冠之旅。

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賽後世新總教練林紀妏表示，「一路上遇到非常多挑戰，預賽第5名進入前6強，複賽也是第4名進入決賽，球員有脾氣，我像是和她們談戀愛，每一個球員有獨特長處與缺點，我身為教練就是把球員的長處放到最大，游沁樺是非常謙虛、不居功的球員，我心裡非常感謝游沁樺，她所有體力都放在防守上，今天她帶領世新在去年重返小巨蛋，今年重返后座，我非常感謝游沁樺。」

林紀妏甚至直言，「這個球隊沒有游沁樺，就會拿不到冠軍！」

游沁樺則回應表示，「謝謝教練很有耐心的跟我們溝通，給我們很多空間去調整自己，真的很謝謝她。每個球員在場上都可以是主角，希望隊友們接下來打球不要害怕與小看自己。」

世新女籃總教練林紀妏開心表示，「這一路走來非常不容易，去年人很少的情況下拿下第4名，本季人手增加，有外籍生與新秀的加入，鼓勵選手會打第3節的球，上半場太想贏，導致場上判斷不同。下半場截然不同，最後讓我們贏下此戰。我做到承諾，展現最美麗籃球的樣子。」

▲世新女籃在本季UBA奇蹟封后。（圖／記者李毓康攝）