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鈴木駿輔9K代表作跳9次三振舞　後藤「自己看著辦」幽默激將奏效

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將19日主場以7比1擊敗統一獅，鈴木駿輔迎來本季一軍初登板，繳出7局失1分的優質先發，並飆出生涯新高9次三振，奪下勝投與單場MVP。賽後他在舞台上開心跳起「三振舞」，還一口氣跳了9次，呼應單場9K的代表作。

鈴木駿輔此役用106球投滿7局，其中76顆好球，被敲4安打失1分。2局上連飆2次三振化解危機，僅在4局上因被敲2安加上暴投失掉1分。這也是他繼去年9月3日對中信兄弟投滿7局失1分後，再度繳出高水準內容。

▲鈴木駿輔。（圖／富邦悍將提供）

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▲鈴木駿輔。（圖／富邦悍將提供）

談到單場9K的表現，鈴木駿輔表示，關鍵在於心態調整，「賽前總教練有特別交代要放輕鬆，把平常練習的成果拿出來，今天就是把這句話放在心上去投球。」他也提到，在配速與拉長局數方面，教練團持續提醒要維持輕鬆節奏，「還有進步空間，但今天算是把練習成果展現出來。」

過去兩季都從二軍開季，鈴木駿輔仍能把握機會在一軍繳出好表現。他透露，在二軍時期始終保持積極心態，「身為二軍球員要比一軍更努力，會有不甘心的感覺，但就把這種心情轉換成動力。」

談到與總教練後藤光尊的互動，鈴木駿輔笑說氣氛像朋友一樣，「總教練平常會開玩笑說『你不是球隊戰力』，或拍拍我開玩笑。」不過賽前仍給予一句簡單的提醒「自己看著辦」，讓他在輕鬆中保持專注，「看到他的表情，還是會有危機意識，提醒自己保持步調做好準備。」

此外，他也特別感謝二軍投手教練島崎毅的指導，強調在二軍期間著重「短距離投球」訓練，透過不斷累積，終於能在一軍舞台發揮，「很感謝教練的幫助，讓我能投出好的成績。」

▲鈴木駿輔。（圖／富邦悍將提供）

▲鈴木駿輔。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 富邦悍將鈴木駿輔三振一軍首登板棒球影音

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