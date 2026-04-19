運動雲

>

悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將19日主場以7比1擊敗統一獅，收下2連勝。此役不僅打線在2局下灌進4分奠定勝基，總教練後藤光尊在賽後也透露，包括邦力多調度、打線策略與球員表現，都在掌握之中。值得一提的是，他賽前主動取消「猜拳」賭注，有預感自己輸了賽後需要跳舞。

悍將首局即由葉子霆敲安、盜壘帶動攻勢，靠高飛球先馳得點。2局下再度突破，林岳谷安打開路後，戴培峰、劉俊豪選到保送攻佔滿壘，葉子霆掃出左外野三壘安打清壘，邦力多補上安打，單局攻下4分，拉開比數至5比0。8局下林岳谷再敲第3安追加打點，王念好高飛犧牲打再添1分，鎖定勝局。

▲▼富邦悍將總教練 後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲富邦悍將總教練 後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

投手方面，鈴木駿輔繳出7局失1分優質先發，全場9K創生涯最多，壓制獅隊打線。後藤光尊談到投手表現時也指出，鈴木駿輔今年進步明顯，「比起去年控球好很多，也不再每一球都用全力，而是懂得分配力量，目標是把局數拉長。」他認為，從今天比賽中可以感受到投手已經建立自己的節奏。

至於賽前提到可能不出賽的邦力多，此戰改以指定打擊上場，後藤光尊解釋，賽前練習後有與球員溝通，雖然球員表示身體狀況無虞，但教練團不希望他一開始就承擔守備的高強度負荷，因此先以DH方式出賽。

面對統一推出新先發投手張宥謙，後藤光尊表示，打擊教練賽前已擬定完整策略，「我沒有多說什麼，就是讓選手去執行。」最終打線確實成功掌握節奏，繳出關鍵攻勢。

此役表現亮眼的林岳谷單場3安猛打賞，包含關鍵攻勢與追加分數。後藤光尊表示，他的優勢在於打擊與腳程，「不可能要求每天都完美，但今天在戰術執行上做得非常好，只要能穩定輸出就足夠。」

另外，原本既定的總教練後藤光尊與回本壘得分的球員進行「猜拳遊戲」也成為話題。後藤光尊笑說，自己一開始在開會就拒絕遊戲，「因為有感覺今天會輸、會上去跳舞，跟選手說今天先別剪刀石頭布。」賽前就預感會得很多分？他說，「因為感覺今天猜拳會輸，甚至可能上去跳舞。」至於球員反應，他透露，「大家就只是『喔』了一聲，就這樣子。」

關鍵字： 標籤:富邦悍將後藤光尊鈴木駿輔林岳谷統一獅影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安連續50場上壘　但道奇連勝止步

平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安連續50場上壘　但道奇連勝止步

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

快訊／夢想家主場驚傳球迷衝入場內嗆聲　聯盟火速公告禁止入場

快訊／夢想家主場驚傳球迷衝入場內嗆聲　聯盟火速公告禁止入場

連5次搖頭後遭劉基鴻轟逆轉砲　兄弟洋投黎克還原當下

連5次搖頭後遭劉基鴻轟逆轉砲　兄弟洋投黎克還原當下

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

【太絲滑了吧】女高中生用椅子「花式滑冰」　一旁同學超淡定XD

熱門新聞

平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安連續50場上壘　但道奇連勝止步

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1追平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安達連續50場

2李灝宇手套藏國旗亮點吸睛

3李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠

4村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟

5日職驚悚一幕！現場急抬擔架

最新新聞

1文化衛冕夢碎　王玥媞淚崩自責

2台藝大奪UBA季軍　徐堂琪稱99%的完美句點

3林紀妏：沒有游沁樺拿不到冠軍

4鈴木駿輔9K代表作跳9次三振舞

5說好的猜拳呢？後藤光尊賽前突取消：有預感會上去跳舞

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「這是我們要的樣子！」魔神龍獲葉總肯定　手指破皮待觀察

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【神明都在看】白沙屯媽祖百萬人進香　垃圾惹議志工嘆：來不及清

【高齡駕駛暴衝】71歲嬤停車場突加速 撞進店玻璃噴飛！1顧客喪命

【雙胞胎初相見】一臉驚恐：原來肚子裡狂踢我的是妳？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366