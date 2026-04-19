悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將19日主場以7比1擊敗統一獅，收下2連勝。此役不僅打線在2局下灌進4分奠定勝基，總教練後藤光尊在賽後也透露，包括邦力多調度、打線策略與球員表現，都在掌握之中。值得一提的是，他賽前主動取消「猜拳」賭注，有預感自己輸了賽後需要跳舞。

悍將首局即由葉子霆敲安、盜壘帶動攻勢，靠高飛球先馳得點。2局下再度突破，林岳谷安打開路後，戴培峰、劉俊豪選到保送攻佔滿壘，葉子霆掃出左外野三壘安打清壘，邦力多補上安打，單局攻下4分，拉開比數至5比0。8局下林岳谷再敲第3安追加打點，王念好高飛犧牲打再添1分，鎖定勝局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲富邦悍將總教練 後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

投手方面，鈴木駿輔繳出7局失1分優質先發，全場9K創生涯最多，壓制獅隊打線。後藤光尊談到投手表現時也指出，鈴木駿輔今年進步明顯，「比起去年控球好很多，也不再每一球都用全力，而是懂得分配力量，目標是把局數拉長。」他認為，從今天比賽中可以感受到投手已經建立自己的節奏。

至於賽前提到可能不出賽的邦力多，此戰改以指定打擊上場，後藤光尊解釋，賽前練習後有與球員溝通，雖然球員表示身體狀況無虞，但教練團不希望他一開始就承擔守備的高強度負荷，因此先以DH方式出賽。

面對統一推出新先發投手張宥謙，後藤光尊表示，打擊教練賽前已擬定完整策略，「我沒有多說什麼，就是讓選手去執行。」最終打線確實成功掌握節奏，繳出關鍵攻勢。

此役表現亮眼的林岳谷單場3安猛打賞，包含關鍵攻勢與追加分數。後藤光尊表示，他的優勢在於打擊與腳程，「不可能要求每天都完美，但今天在戰術執行上做得非常好，只要能穩定輸出就足夠。」

另外，原本既定的總教練後藤光尊與回本壘得分的球員進行「猜拳遊戲」也成為話題。後藤光尊笑說，自己一開始在開會就拒絕遊戲，「因為有感覺今天會輸、會上去跳舞，跟選手說今天先別剪刀石頭布。」賽前就預感會得很多分？他說，「因為感覺今天猜拳會輸，甚至可能上去跳舞。」至於球員反應，他透露，「大家就只是『喔』了一聲，就這樣子。」