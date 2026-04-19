快訊／文化延長賽「慘拿0分」　世新女籃UBA奇蹟封后

▲世新女籃爆冷奪下本屆UBA女籃總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽，女子組冠軍戰打出高張力激戰，衛冕軍文化大學交手要爭取隊史第6冠的世新大學，兩隊正規40分鐘一路纏鬥進入延長賽，不料文化在延長賽大當機「慘拿0分」，最終世新女籃就戲劇性以66比61氣走衛冕軍文化，奪下本屆UBA女籃總冠軍，也是隊史第6冠。

要挑戰隊史第21冠的文化女籃，本賽季展現衛冕軍霸氣，一路過關斬將，昨日4強戰也成功撂倒台北市大，取得晉級冠軍戰門票。至於世新女籃則是在昨天4強戰擊敗中信學院，取得和文化爭冠機會。

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此戰兩隊一路纏鬥，世新靠著米都愛巴高揚半場終了前高難度三分球命中找到氣勢，隨後下半場更一鼓作氣取得領先地位，不過終場前7.7秒，世新游沁樺犯規，文化主將鄭慧慈兩罰穩穩命中追成61比61。隨後世新連續兩次進攻遭文化大學擋下，雙方進入延長賽。

▲世新女籃主帥林紀妏率隊風光奪得隊史第6冠。（圖／記者李毓康攝）

延長賽世新女籃率先以三分球首開紀錄，隨後圖塔妮又是兩罰一中，世新取得4分領先優勢。反觀衛冕軍文化則是久攻不下，延長賽直到剩下31.4秒時，始終無法有分數進帳。

文化在暫停部署攻擊機會，依舊無法有效得分，又讓世新將時間消耗僅剩7.5秒，世新葉欣宜兩罰一中，最終66比61，世新女籃戲劇化拿下本屆UBA女子組后冠。

世新全場以邱詠鈴拿下13分最佳，蔡佑蓮12分、12籃板、6助攻、2抄截，圖塔妮12分、13籃板、3抄截。文化則以李恩芯拿下24分、6籃板、3抄截最佳，鄭慧慈13分、12籃板、3助攻、3抄截。

▲世新女籃在延長賽成功封鎖衛冕軍文化，贏得最終總冠軍。（圖／記者李毓康攝）