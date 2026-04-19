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快訊／夢想家主場驚傳球迷衝入場內嗆聲　聯盟火速公告禁止入場

▲夢想家班提爾、攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲夢想家今日主場贏球確定晉級季後賽，但賽後卻發生球迷入場嗆聲狀況。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃傳出「球迷衝入場內」的不當舉動！19日福爾摩沙夢想家主場迎戰新竹御嵿攻城獅，傳出有主場球迷衝入場內狀況，聯盟稍早發出聲明，強調決議禁止該位球迷於本季剩餘賽事及季後賽期間進入聯盟各隊主場觀賽，以維護賽場秩序與觀賽環境。另外聯盟也提出4點措施，希望全面強化現場管理。

聯盟公告如下：

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今日例行賽第115場次，夢想家主場球迷衝入場內事件，為維護各場館安全、保障所有參與人員權益，聯盟公告如下：

經聯盟審慎評估後，決議禁止該位球迷於本季剩餘賽事及季後賽期間進入聯盟各隊主場觀賽，以維護賽場秩序與觀賽環境。

此外，聯盟也將同步採取以下措施，全面加強現場管理：

一、聯盟已於上週球團會議中，要求各球團全面強化場館保安及現場安全控管機制，提升現場安全維護。

二、聯盟賽務單位將於各場賽前檢查作業中，強化安全項目查核與人力配置確認，降低場內衝突風險。

三、若出現人身攻擊、挑釁或其他激烈言論時，由現場工作人員及保全單位即時介入處理，並由主持人協助宣導觀賽秩序。

四、聯盟鼓勵球迷以熱情且理性的方式支持球隊，對於任何影響賽場安全與秩序之行為，將依規定予以嚴正處理。

聯盟始終重視球迷觀賽權益與賽事現場安全，未來也將持續與各球團共同維護良好、理性且安全的觀賽環境，盼所有球迷共同遵守相關規範，一同打造健康正向的職業運動文化。

關鍵字： TPBL夢想家球迷台籃

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