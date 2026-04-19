鈴木駿輔本季首戰7局9K失1分好投　悍將7比1擊退獅子軍收2連勝

▲鈴木駿輔。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將19日主場迎戰統一獅，吸引10,539人進場，寫下本季第5場破萬紀錄。鈴木駿輔繳出7局失1分好投，率隊以7比1獲勝，拿下2連勝。

悍將首局就發動攻勢，葉子霆敲出安打並成功盜壘，隨後靠邦力多、孔念恩接連高飛球攻下1分。2局下再度展開猛攻，林岳谷安打點燃攻勢，戴培峰、劉俊豪選到保送攻佔滿壘，葉子霆掃出左外野深遠三壘安打，一棒清壘攻下3分，邦力多再補上安打添分，單局灌進4分，將比數擴大至5比0。

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鈴木駿輔2局上連飆2次三振化解危機，4局上被林子豪、李丞齡敲安，並因暴投失掉1分。本季初登板的他主投7局用106球，其中76顆好球，奪9K，被敲4安打、失1分，繼去年9月3日對中信兄弟投滿7局失1分後，再度繳出優質內容。

8局由石梓霖接替登板，雖出現保送與安打一度形成一、三壘危機，隨後由李吳永勤登板救火成功守住。8局下悍將再添保險分，范國宸靠失誤上壘，張洺瑀選到保送，林岳谷敲出此戰第3安並帶有1分打點，王念好再以高飛犧牲打追加1分，將比數拉開至7比1。廖任磊9局順利關門，取得勝利。

打線方面，葉子霆擔任開路先鋒表現關鍵，前兩打席貢獻3打點、跑回2分；林岳谷單場3安猛打賞，攻下1打點；邦力多則延續連7場安打，貢獻1分打點。