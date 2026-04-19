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一棒清壘當英雄！　張祐銘首登主場MVP舞台「小小享受」

▲張祐銘單場MVP。（圖／味全龍）

▲張祐銘。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／天母報導

味全龍19日在主場9比3擊敗中信兄弟，3局下揮出清壘二壘安打、助隊一棒超前的張祐銘，賽後獲選單場MVP；生涯拚戰多年終於首度在主場站上MVP舞台，他賽後也直呼開心。

兄弟此役雖在首局先馳得點，但先發投手魏碩成3局下出現控球亂流，單局投出3次四壞球保送，讓味全攻佔滿壘；張祐銘把握機會敲出清壘二壘安打，幫助球隊一舉超前比數，也成為勝負分水嶺。

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談到那次關鍵打席，張祐銘透露，當下設定相當明確，就是鎖定直球出手。

他表示，「因為當下對方投手控球不是很穩，所以我就是設定要打直球。」他進一步說，因為對方勢必要正面對決，因此自己就是做好策略，「只要直球就會攻擊。」

除了掌握比賽局勢，張祐銘本季在打擊端的進步也逐漸展現；他指出休賽期間在秋訓、春訓時，球隊在打擊方面下了不少功夫，雖然過程辛苦，但也讓他慢慢找到更適合自己的發力方式。

首度在主場拿下MVP，除了表現受到肯定，賽後的MVP舞蹈橋段也讓張祐銘成為全場焦點；不過他苦笑說，自己其實相當不習慣站在大家面前，「我不想跳，因為我本來看到很多人就會很緊張，然後就很不自在。」只是難得成為主角，他也坦言，這次算是小小享受了一次屬於MVP的時刻。

▲張祐銘單場MVP。（圖／味全龍）

▲張祐銘單場MVP。（圖／味全龍）

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、中信兄弟、郭郁政、朱育賢、張祐銘

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