台藝大鯊魚「三劍客」成形　飛尼克斯大秀中文謝家人來台觀戰

▲台藝大飛尼克斯在UBA季軍戰轟下30分、10籃板，賽後還大秀中文謝謝家人來台看球。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣藝大19日喜迎隊史在台北小巨蛋歷史性首勝，在114學年度UBA大專籃球聯賽男子組季軍戰以85比79擊敗虎尾科大，順利贏得本屆季軍。賽後總教練葛記豪點名王威翔、徐堂琪以及飛尼克斯組成的三劍客，在關鍵時刻頂住壓力。此戰轟下30分、10籃板的飛尼克斯，賽後則秀了一口中文，感謝家人從澳洲來台觀戰。

隊史雖曾兩度奪下UBA總冠軍，但台藝「鯊魚軍團」都是在新莊體育館奪冠，從未有前進小巨蛋奪勝機會，直到今日季軍戰順利奪勝，才寫下隊史在小巨蛋首勝。

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台藝大主帥葛記豪表示，「此戰比賽張力高，最後關頭還是決定把責任交在大三的『三劍客』身上，由他們3位跳出來掌控全局。看到球員能用表現回饋教練的信任，這是我今天以及這個賽季最開心的事。」

此戰砍下30分、10籃板的台藝大澳洲籍前鋒飛尼克斯，此戰則有家人遠道而來觀戰，飛尼克斯賽後相當有誠意地用中文表示，「家人能來到現場看球，我感到非常開心，也很享受他們在現場為我加油的感覺，希望下次還能有機會讓家人來看我比賽。」

▲台藝大總教練葛記豪樂見球隊三劍客承擔重任。（圖／記者李毓康攝）