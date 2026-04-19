味全龍4盜撕裂兄弟防線　葉君璋讚球員主動出擊

▲郭郁政。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍今天9比3擊敗中信兄弟，賽後總教練葉君璋點出贏球關鍵，除了先發投手郭郁政在狀況不算理想下仍設法穩住局面，更重要的是全隊在跑壘上展現高度積極性，單場4次盜壘中，只有1次是教練團下達的戰術，其餘都是球員自行判斷啟動。

談到郭郁政此役表現，葉君璋表示，雖然從結果來看相當不錯，但其實整體狀況「不是特別好」，不過他還是有想辦法把內容控制在可掌握範圍內，幫助球隊守住前段局勢。

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葉君璋也特別提到，龍隊此役雖然整體安打數不算特別突出，但球員在跑壘端的積極性，替球隊創造出更多進攻機會；他舉例表示，像是陳子豪第3局那次跑壘，讓對手沒能順利完成雙殺，也才延續後續攻勢，順利得分。

龍隊此戰共有郭天信、李凱威、王順和、張政禹4次盜壘成功，賽後被問到是否皆為教練團下達的戰術時，葉君璋透露，「只有王順和那一次是教練團下的，其他大部分都是球員自己啟動的。」

此外葉總也點名中繼投手林鋅杰在關鍵時刻的拆彈表現；他表示林鋅杰登板後的內容「非常好」，雖然一開始看得出來有些緊張，面對首名打者時仍顯得不夠有自信，但後續狀況逐漸穩定，表現也慢慢出來。

葉君璋最後認為，若林鋅杰未來登板時，能夠一開始就維持更強烈的自信，對他的整體發揮會更有幫助。