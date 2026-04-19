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快訊／台藝大小巨蛋歷史首勝　飛尼克斯30分10籃板領軍奪UBA季軍

▲▼2026UBA大專籃球聯賽男子季軍戰台藝大獲勝拿下季軍。（圖／記者李毓康攝）

▲台藝大勇奪隊史小巨蛋首勝，喜獲本季UBA男子組季軍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽男子組季軍戰，19日由台灣藝大交手虎尾科大，兩隊打出高張力拉鋸戰，虎尾科大在3節打完還以兩分領先情況下，末節台藝大靠著射手前鋒飛尼克斯飆分，在他15投10中狂飆30分、10籃板的亮眼表現帶動下，台藝大以85比79贏球勇奪本屆男子組季軍，虎尾科大則以第4名作收。

此戰開賽台藝大靠著團隊攻勢平均發揮，加上主控王威翔穿針引線，首節打完取得22比21的小幅領先。但虎尾科大次節靠著當家長人郭俊言不斷在禁區攪和收效，半場打完虎尾科大以45比42逆轉超前。

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下半場開打後，兩隊比分仍呈現糾結，不過虎尾科大靠著郭俊言以及新秀進攻箭頭查傑聯手飆分維持領先地位。

不過末節台藝大上演反撲，外籍生飛尼克斯展現火燙手感，加上虎尾科大攻勢呈現斷電，台藝大逆轉取得超前。

終場前30.1秒，郭俊言在球隊僅落後4分之下，吞下個人第5犯提前畢業，台藝大飛尼克斯兩罰一中穩住5分領先。

不過虎尾科大查傑強攻得手，還迫使台藝大徐堂琪終場前26秒5犯畢業，此時虎尾科大追到僅3分落後，但終場前21.5秒台藝大飛尼克斯兩罰俱中，加上虎尾科大查傑出現要命進攻犯規，最終台藝大就在驚濤駭浪中，拿下隊史「小巨蛋首勝」，也成為本屆UBA男子組季軍。

台藝大此戰以飛尼克斯15投10中砍下30分、10籃板表現最佳，徐堂琪14分、8籃板、6助攻，主控王威翔11分、3籃板、12助攻。

飲恨敗北的虎尾科大方面，郭俊言拿下26分、10籃板、3助攻，查傑19分、5籃板、3助攻。

▲▼2026UBA大專籃球聯賽男子季軍戰台藝大飛尼克斯。（圖／記者李毓康攝）

▲台藝大飛尼克斯狂轟30分、10籃板，幫助球隊勇奪季軍殊榮。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： UBA台藝大小巨蛋飛尼克斯王威翔徐堂琪虎尾科大郭俊言查傑台籃

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