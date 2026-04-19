澄清湖驚奇逆轉！魔鷹連兩戰炸裂　台鋼5比4力退桃猿韌性十足

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒例行賽今（19日）在澄清湖球場展開精彩對決，主場作戰的台鋼雄鷹展現韌性，儘管開賽一度面臨4分落後，但靠著洋砲魔鷹在6局下的兩分砲追平比分，加上7局下陳文杰的關鍵超前安打，終場就以5比4逆轉擊敗樂天桃猿。

樂天桃猿首局就展開強大火力，面對台鋼先發熟悉的投手黃子鵬，何品室融、林子偉接連敲安，隨後林泓育與林智平各帶有1分打點，助隊先馳得點。

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2局上樂天攻勢再起，林子偉揮出帶有打點的三壘安打，陳晨威隨後補上安打，樂天取得4比0領先。

台鋼自2局下展開追分，紀慶然的適時安打先破蛋；4局下顏郁軒敲出陽春全壘打，將比分拉近至2比4。

關鍵6局下，台鋼在吳念庭保送上壘後，強打魔鷹再度發威，轟出一支兩分打點全壘打，連兩戰開轟一舉將比分扳成4比4平手，也把樂天先發曾家輝打退場。

台鋼先發投手黃子鵬今日主投5.2局耗費95球，被敲出9支安打，送出3次三振，失4分均為自責分，在隊友火力支援下逃過敗戰。

7局下半，台鋼趁著樂天換上左投林子崴之際發動攻勢；高聖恩安打與郭阜林保送攻佔一、二壘，隨後陳文杰敲出價值連城的1分打點安打，台鋼以5比4首度超前。

比賽進入9局上，台鋼換上林詩翔關門；林泓育擊出二壘安打，一壘跑者陳晨威一路衝向本壘，卻遭到台鋼左外野手與游擊手、捕手聯手轉傳觸殺，儘管樂天提出重播輔助判決，但維持原判，台鋼最終驚險守住勝果。