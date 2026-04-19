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味全「狂」龍9比3痛宰兄弟　黃衫軍刷新隊史最速12敗

▲張祐銘。（圖／味全龍）

▲張祐銘。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／天母報導

中華職棒味全龍19日續戰中信兄弟，此役兄弟雖在首局先馳得點，但先發投手魏碩成遭遇控球亂流，3局下奉送對手滿壘契機，味全靠著張祐銘清壘二壘安打一棒逆轉，加上重砲朱育賢4局下補上兩分砲拉開分差，終場味全就以9比3大勝黃衫軍，將勝利留在主場。

中信兄弟開局展現氣勢，1局上面對龍隊先發投手郭郁政，陳俊秀率先敲出二壘安打，隨後許基宏補上適時安打，帶有1分打點，幫助兄弟以1比0先聲奪人。

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然而兄弟先發魏碩成在3局下遭遇嚴重控球危機，單局投出3次四壞球保送，讓對手攻佔滿壘；味全先靠著陳子豪的滾地球打回追平分，隨後張祐銘把握得點圈機會，一棒掃出帶有3分打點的清壘二壘安打，幫助龍隊以4比1超前比數。

4局下兄弟更換投手為陳琥，但仍無法阻止龍隊攻勢；張政禹、郭天信接連敲安，李凱威擊出高飛犧牲打再添1分。

緊接著朱育賢大棒一揮轟出兩分全壘打，將比分進一步擴大至7比1；魏碩成此役僅先發3局，用了69球（35顆好球），雖僅被敲1安，但狂送高達5次四壞球保送，失掉4分（3分責失），承擔敗投。

陷入落後的中信兄弟並未放棄，5局上宋晟睿擊出直擊左外野標竿的陽春全壘打，追回1分；6局上兄弟打線再起，黃韋盛、陳俊秀、許基宏連續安打攻佔滿壘，逼得味全換下先發郭郁政，由林鋅杰接替，也換上捕手蔣少宏。

王威晨隨即敲出安打帶有1分打點，將比分追至3比7，可惜後續詹子賢遭到三振、江坤宇擊出雙殺打，未能延續。

7局下狂龍攻勢再起，面對兄弟後援蔡齊哲，劉基鴻獲保送後，今日手感火燙的張祐銘再敲出帶有1分打點的三壘安打，個人單場包辦4分打點；隨後連4戰敲安的王順和也補上1分打點安打，將比數拉開至9比3。

味全龍牛棚陣容林子昱、陳冠偉、黃暐傑在局數後半段接連登板，成功壓制中信兄弟反撲氣焰，8、9兩局雙方均無建樹，終場味全龍就以6分之差收下勝利。

輸球的黃衫軍開季15戰吞下12敗，打破2018年中信兄弟、1997年兄弟象共同保持的16戰12敗，打破隊史最速12敗紀錄。

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、中信兄弟、郭郁政、朱育賢

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