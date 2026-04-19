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遭高國豪肘擊！蔣淯安浴血奮戰　夢想家登聯盟龍頭還晉級季後賽

▲夢想家班提爾、攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲夢想家成功超車雲豹，登上例行賽龍頭還確定晉級季後賽。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便當家主控蔣淯安在第3節一度因為遭到高國豪「肘擊」當場眉角被打破濺血，但他仍堅持帶傷奮戰，幫助福爾摩沙夢想家取得領先優勢，加上最後決勝期新竹御嵿攻城獅連續兩次離譜失誤斷送贏球機會，最終夢想家以92比86贏球拿下3連勝，目前22勝12敗也正式超越桃園台啤永豐雲豹，暫居聯盟例行賽龍頭，並確定提前晉級季後賽。

由於雲豹昨日輸球，戰績與夢想家打平，僅憑藉對戰優勢穩住例行賽第1名位置，今日夢想家主場迎戰攻城獅，只要夢想家贏球，就將「超車」站上例行賽龍頭，並提前確定晉級季後賽。

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此戰兩隊開賽一度呈現拉鋸，但攻城獅靠著盧冠軒強勢4分打，首節打完以30比21取得領先。次節攻城獅仍靠著盧冠軒火燙手感飆分，但夢想家靠著洋將霍爾曼全能身手飆分緊咬，半場打完攻城獅仍以53比45取得領先。

▲夢想家班提爾、攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲夢想家班提爾此戰繳出大三元全能數據。（圖／TPBL提供）

下半場開打後，剩下7分41秒時，蔣淯安意外在爭搶籃板時，遭攻城獅高國豪「肘擊」當下蔣淯安濺血接受治療，但他仍選擇帶傷上陣，夢想家憑藉此氣勢努力追分，3節打完雙方戰成67比67平手局面。

末節夢想家仍靠著霍爾曼攻城掠地，最後關頭夢想家以88比86取得領先，握有球權的攻城獅喊出暫停部署，不料卻是發生連續兩次要命傳球失誤，讓夢想家輕鬆拿下4分，最終夢想家就以6分之差贏球。

夢想家此戰以霍爾曼拿下31分、9籃板最高，高柏鎧貢獻18分、9籃板，班提爾15分、10籃板、10助攻完成大三元，帶傷奮戰的蔣淯安則有2分、4籃板、5助攻、3抄截。

攻城獅方面，高國豪21分、7籃板，馬力14分、8籃板、3抄截，德魯12分、8籃板、6助攻、2抄截，盧冠軒15分、3抄截。

夢想家贏球除了拿下3連勝，目前22勝12敗也正式超車雲豹，成為聯盟龍頭，夢想家也正式成為聯盟本季首支確定晉級季後賽勁旅。

▲夢想家班提爾、攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅高國豪此戰拿下21分、7籃板仍表現出色。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 蔣淯安高國豪夢想家季後賽TPBL台籃

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