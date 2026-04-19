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互喊寶貝卻超淡定　李灝宇升大聯盟報喜張翔竟回：我先睡

▲張翔。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張翔。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

從小一起加入U12中華隊的張翔與李灝宇，互稱對方為「寶貝」，交情好到連女友都排在第二順位。李灝宇近日升上大聯盟，台灣時間早上8點打電話給張翔報喜，張翔當下反應不大，只淡淡地說：「我先繼續睡。」直到睡醒後回想起好友一路走來的艱辛，才開始覺得感動，甚至想哭。

張翔與李灝宇早在2015年就曾披上國家隊戰袍，雖然國小曾組聯隊、國中也讀同校，但其實到了平鎮高中感情才變得更好。他回憶：「可能國小、國中都有一起生活，每天相處，就自然而然變好。」

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張翔坦言兩人平時聯絡不算頻繁，「很久以前，高中時就會叫寶貝。」打電話時第一句話，都會先用一個字的語助詞開頭，「寶貝還是會喊，只是比較少。」休賽季則會相約露營，他笑說：「找不到地方去，就去露營，一起烤肉、聊天、打羽毛球。」

談到接到李灝宇報喜電話的當下，張翔回憶：「這麼早打給我幹嘛，我跟（林）子豪還在睡，電話鈴聲他聽到叫我接。我看到他在機場，就問他『你要上大聯盟喔？』他回『對啊！』子豪跟他說恭喜就繼續睡，我也說『好啦，我再睡一下。』」直到醒來後再傳訊息祝賀，他笑言：「醒來才覺得很感動，很想哭。」

回顧李灝宇一路走來的過程，張翔表示，他從國中時期就展現出色打擊能力，高中階段則不斷受到傷勢困擾，如今傷勢減少，應該私下做了很多保護自己的訓練，「真的很感動。」他也認為李灝宇幾乎不會被挫折擊倒，「遇到失敗都會想著下次討回來。」

兩人雖然分隔兩地，感情依舊緊密。張翔一軍首轟時也特地詢問李灝宇是否有收看，對方回應「有啊！當然！」即使有時差，彼此聯繫仍零距離。張翔笑說：「他如果打電話來，女友都是第二順位。」

關鍵字： 標籤:李灝宇張翔大聯盟友情棒球

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