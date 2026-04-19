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快訊／「女籃傳奇」錢薇娟帶兵激動哭了　自嘲年紀大了情感脆弱

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽女子組季軍戰，19日北市大以57比77不敵中信學院，拿下本屆第4名殊榮。但賽後北市大主帥，台灣「女籃傳奇」錢薇娟卻在記者會上激動哽咽落淚，錢姐表示，「我們收的學生條件真的不太好，但我們就是一路陪伴選手成長，我真的很感動，雖然我在場上可能一直在生氣，但事實上我對於球員們很感恩，也謝謝他們陪著我！」

▲北市大女籃主帥錢薇娟。（圖／記者杜奕君攝）

▲北市大女籃主帥錢薇娟賽後談到子弟兵，忍不住激動落淚。（圖／記者杜奕君攝）

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北市大全隊共7名球員身高不到160公分，如此「迷你」陣容卻仍直闖本屆UBA女籃4強，雖然在台北小巨蛋連兩天吞敗，但最終仍收穫第4名榮耀。

錢薇娟談到這批子弟兵，向來在場上剽悍的她，也忍不住哽咽、激動落淚，錢薇娟說，「當學生運動的教練其實很辛苦，學生來來去去，我們就是一路陪伴她們成長，真的謝謝她們。」

錢薇娟也自嘲表示，「現在年紀大了，情感比較脆弱、豐富一點，真的不好意思。」

待在北市大6年，終於踏上夢想的小巨蛋舞台，主控「小跑車」尹湘雲說，「謝謝錢姐，這6年來沒有放棄我，當我兩年前準備放下籃球時，她要我留下來擔任隊長，過去我的個性比較急躁，但錢姐一直選擇相信我，也和我溝通如何把團隊帶得更好，讓我更冷靜與專注。」

▲▼2026UBA大專籃球聯賽女子季軍戰北市大總教練錢薇娟。（圖／記者李毓康攝）

▲北市大女籃在錢薇娟督軍下，本屆拿下UBA第4名。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： UBA北市大錢薇娟尹湘雲女籃台籃影音

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