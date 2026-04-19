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超級工具人！劉俊豪外野秀美技　教頭打擊也有期待：別再想當巨砲

▲劉俊豪。（圖／富邦悍將提供）

▲劉俊豪。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將劉俊豪被總教練後藤光尊稱為「超級工具人」，他18日因周佳樂突然身體不適而鎮守右外野，面對蘇智傑擊出的強勁飛球，上演跳接美技。後藤光尊坦言，會有這樣的表現在預期內，有他在板凳上比較安心，「如果他在打擊方面能再多發揮一點，我會更安心。」還笑說：「他有時候會覺得自己是巨砲，結果打出去的球卻是很軟弱的飛球。」

劉俊豪透露，春訓才第一次守外野，有一天賽前與阿谷、子霆一起到外野測試感覺，之後才開始加強練習，「賽前都會進行外野訓練。」目前他在一軍僅出賽2場，分別是4月6日與18日，都是替補上場。他坦言，燈光與平飛球是守外野最大的挑戰。

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談到接殺蘇智傑那球，他相當振奮，「當時是1比0的低比分，如果沒接到可能就變全壘打。」他也表示，「原本以為需要爬牆，但球有點往回飛。」被問到未來是否想上演「蜘蛛人」美技，他笑說：「有機會會想試試看，但還是不要吧，如果沒爬到就變全壘打。」

外野守備方面由教練詹智堯指導，劉俊豪表示，「他教我站位以及判斷球路。」目前他仍以內野手手套為主，外野手手套則是周佳樂提供。

後藤光尊本季曾要求他準備多個守備位置，甚至包括投手與捕手，日前在大比分差時，他也曾在牛棚練投。劉俊豪笑說：「最好不要用到我啦！」

對於他的定位，後藤光尊再次強調，「就是超級工具人。」並表示，「有他在板凳比較安心，如果打擊再更穩定一點，會更放心。」賽前甚至親自餵球幫他加強打擊訓練。

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