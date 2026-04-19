張雨齊81球完投奪MVP　福林4年內奪隊史第3冠

▲福林勇奪隊史第三冠。（圖／學生棒聯提供）

台北市福林國小今（19日）在冠軍戰靠著先發投手張雨齊一夫當關完投，加上2局上灌進5分大局奠定勝基，終場以5比2擊敗台東縣紅葉國小，抱回國小硬式聯賽冠軍，同時也是隊史第3座金盃。

福林2局上率先發動攻勢，1出局後侯東佑、陳皇碩接連安打，隨後再獲觸身球保送擠成滿壘，徐睿呈、張雨齊、曹榮浩接力敲安，一口氣攻下5分。紅葉則在4局下追回1分，5局下由王品雋安打再添1分。6局下紅葉在2出局後攻佔一、二壘，具長打能力的黃于安上場打擊，不過福林中外野手成功接殺，守住勝利。

福林總教練章子健表示，紅葉剛拿下謝國城盃（LLB）冠軍，打擊火力出色，關鍵在於不能讓對手打出氣勢，「第2局攻下5分非常重要。」他也提到，賽前有針對對方投手黃于安的指叉球做情蒐與攻擊策略，成功掌握節奏。

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張雨齊此役用81球完投6局，失2分（1分自責），被敲7安打，送出1次三振、1次保送，拿下勝投並榮獲MVP。章子健指出，張雨齊前幾場投球局數不多，刻意保留戰力到冠軍戰，「今天直球與變化球控制都很好，情緒控管也進步很多。」

張雨齊賽後表示，「今天投得還不錯，最後遇到危機有點緊張，就提醒自己不要投太紅中，讓對方不好打。」拿下MVP的他也感謝爸媽、教練與隊友一路上的支持。

福林繼111、112學年度後再度奪冠，收下隊史第3冠。章子健坦言相當感動，「這次對手像三星、新街、卑南、紅葉國小都是強隊，今年沒有特別突出的超級球員，是靠團隊力量拿下冠軍。」他也提到，學弟們看到學長奪冠後會延續良好態度，形成正向循環，並感謝校方、陽信銀行，以及台北市重慶、長安國中的訓練支援，大家共同努力提升台北市棒球實力。

團體獎

第一名：北市福林

第二名：台東紅葉

第三名：桃園龜山

第四名：台南崇學

第五名：南投新街

第六名：台東卑南

第七名：桃園中平

第八名：桃園仁善

個人獎

打擊獎第一名：台東紅葉 #1 林劭

打擊獎第二名：台南崇學 #2 林宬樺

打擊獎第三名：桃園龜山 #10 余庭碩

打點獎：桃園龜山 #10 余庭碩

全壘打獎：台東紅葉 #18 黃于安

投手獎：台南崇學 #3 李炫叡

MVP：北市福林 #1 張雨齊

最佳教練獎：北市福林 章子健、林閔建、林志軒

▲張雨齊冠軍戰完投勝。（圖／學生棒聯提供）