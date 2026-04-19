快訊／北市大單場38次失誤惹禍　中信學院奪隊史最佳UBA女籃季軍

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽女子組季軍戰，19日在台北小巨蛋熱血開打，由昨日4強賽落敗的兩支球隊中信學院、北市大學交鋒，北市大此戰面臨失誤爆量狀況，全場共發生多達38次失誤，最終中信學院在外籍生彼葳拿下19分、13籃板、5抄截，黃羽婷18分、3籃板、6抄截帶動下，最終中信學院77比57大勝，勇奪隊史最佳季軍殊榮。

▲中信學院一姐邱群琋飛身切入，幫助球隊奪下隊史最佳季軍榮耀。（圖／記者李毓康攝）

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中信學院與北市大今日在季軍戰狹路相逢，中信學院在昨日4強戰意外遭世新大學逆轉，無緣挺進本屆女籃冠軍戰後，經過一晚沉澱隨即調整得宜，此戰12人輪番上陣都有得分紀錄，最終以20分之差擊潰北市大，也拿下隊史最佳季軍。

賽後中信學院教練吳雅晴表示，「我為球員們感到驕傲，在這麼短的時間內調整心態，把昨天輸球不好的忘記，此戰直到最後一刻都是奮力拚鬥，我真的很感動！」

▲中信學院黃羽婷此戰表現出色，攻下18分、3籃板、6抄截。。（圖／記者李毓康攝）

吳雅晴也說，「今天是我和錢姐（北市大總教練錢薇娟）的師徒對決，真的蠻特別的，很感謝選手們和我的互信與配合，我在球隊一直是『媽媽』角色，會聽學生說出他們的困難，再給予建議，我認為這樣的陪伴者角色非常重要。」

輸球拿下本屆第4名的北市大方面，李貞誼拿下並列全隊最高12分，徐郁婷也有12分進帳，「小跑車」尹湘雲5分、2籃板、3助攻。

北市大主帥錢薇娟表示，「團隊真的是沒有大賽的經驗，球員內心也有相當沉重的負擔，小巨蛋這兩場比賽確實是本季我們表現最糟糕的比賽，但經歷這樣的磨練，我相信我們下季再回來，肯定不會這樣生澀。」

▲中信學院教練吳雅晴扮演「陪伴者」角色，成為球隊重要依靠。。（圖／記者李毓康攝）