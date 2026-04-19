酸民私訊波及曾頌恩家人　經紀公司硬起來：已保留證據報案

▲中信兄弟曾頌恩。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／天母報導

中信兄弟曾頌恩妻子日前在個人Instagram限時動態分享帶著愛女到洲際球場替丈夫加油的影片，卻遭特定網友私訊酸言酸語，讓她忍不住截圖反擊；對此啟程國際運動行銷今也發出嚴正聲明，表示已保留相關證據，將進一步採取報案等法律行動。

曾頌恩妻子17日在社群平台分享帶女兒到球場替先生加油的影片後，卻收到網友私訊「去屏東跳吧」，疑似影射曾頌恩被下放二軍至屏東訓練。

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對於該則私訊，曾頌恩妻子當時也直接將對話截圖公開，並回應「有什麼心事嗎？打球的是她爸，不用牽扯到小孩這邊來欸。」

她也在限時動態寫下，「發小孩跳舞也能陰陽怪氣，是有什麼心事？」對於家人無端被波及，顯然相當不滿。

對此啟程國際運動行銷發出聲明指出，近期曾頌恩與其家人受到特定人士透過網路平台惡意謾罵與騷擾，已對球員及家人造成嚴重困擾與傷害，公司方面已保留相關證據，後續將進一步進行報案行動，以保護球員及其家人的名譽與安全。

聲明中表示，球員在場上的表現，本就應接受理性、公正的評論與監督，對於專業批評與指教，球員一向予以尊重並虛心檢討；然而任何逾越合理界線的惡意攻擊，尤其是針對球員家人的騷擾與傷害，已明確構成侵權甚至違法行為，對此絕不容忍。

啟程國際運動行銷也強調，將堅定站在球員立場，採取一切必要法律行動，維護球員及其家人的人身安全、名譽與基本權益，同時嚴正警告相關人士立即停止一切違法行為，「網路並非法外之地」，任何言行都必須負起法律責任，後續法律風險與責任，將由行為人自行承擔。

啟程國際運動行銷聲明全文

近期中信兄弟球員曾頌恩與其家人，受到特定人士透過網路平台惡意謾罵與騷擾，已造成球員及其家人的嚴重困擾及傷害！本公司已保留相關證據，將進一步進行相關報案行動，保護球員及其家人名譽與安全。

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我們在此嚴正聲明：球員於場上之表現，應受理性、公正之評論與監督，對於專業的批評指教，球員一向予以尊重並虛心檢討。然而，任何逾越合理界線之惡意攻擊，特別是針對球員家人之騷擾與傷害，已明確構成侵權與違法行為，本公司與中信球團對此絕不容忍。

本公司將堅定站在球員立場，採取一切必要法律行動，以維護球員及其家人之人身安全、名譽與基本權益。

同時，亦在此嚴正警告相關人士，立即停止一切違法行為，切勿心存僥倖。網路並非法外之地，任何言行皆須負起法律責任，後續法律風險與責任，概由行為人自行承擔。