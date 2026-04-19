西武全場3轟海灌15分痛擊火腿　林安可4支0靠失誤上壘

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）



記者胡冠辰／綜合報導

西武獅19日作客挑戰火腿鬥士，全場敲出13支安打，包括渡部聖彌的3分砲、源田壯亮的滿貫全壘打，以及平澤大河的2分砲，終場就以15比3大勝日本火腿；先發投手平良海馬主投6局失2分，順利拿下本季第2勝。

西武獅在3局上率先發動攻勢，古賀悠斗率先敲安上壘後，桑原將志擊出左外野適時安打先馳得點，隨後渡部聖彌補上左外野3分砲，幫助球隊一口氣拉開到4比0。

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雖然日本火腿在3局下靠雷耶斯（Franmil Reyes）的適時二壘打追回1分，4局下再由萬波中正轟出本季第8號陽春砲，但西武仍穩穩掌握領先節奏。

比賽真正分出勝負是在8局上；西武獅面對日本火腿牛棚持續施壓，先靠長谷川信哉成功執行安全短打添分，接著再利用暴投、野手選擇與滝澤夏央的適時安打擴大差距。

1出局滿壘時，源田壯亮一棒轟向右外野看台，掃出滿貫全壘打，幫助西武單局灌進8分，徹底打垮地主反撲氣勢。

9局上平澤大河再補上一發右外野2分砲，將比分推進到15比3，也替西武獅這場火力秀畫下句點；反觀日本火腿先發有原航平未能壓制西武打線，主場苦吞一場慘敗。

台灣重砲林安可此役擔任先發第四棒指定打擊，總計4打數0安，僅在最後一打席靠失誤上壘，賽後打擊率降至0.206。