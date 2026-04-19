運動雲

>

西武全場3轟海灌15分痛擊火腿　林安可4支0靠失誤上壘

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

記者胡冠辰／綜合報導

西武獅19日作客挑戰火腿鬥士，全場敲出13支安打，包括渡部聖彌的3分砲、源田壯亮的滿貫全壘打，以及平澤大河的2分砲，終場就以15比3大勝日本火腿；先發投手平良海馬主投6局失2分，順利拿下本季第2勝。

西武獅在3局上率先發動攻勢，古賀悠斗率先敲安上壘後，桑原將志擊出左外野適時安打先馳得點，隨後渡部聖彌補上左外野3分砲，幫助球隊一口氣拉開到4比0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然日本火腿在3局下靠雷耶斯（Franmil Reyes）的適時二壘打追回1分，4局下再由萬波中正轟出本季第8號陽春砲，但西武仍穩穩掌握領先節奏。

比賽真正分出勝負是在8局上；西武獅面對日本火腿牛棚持續施壓，先靠長谷川信哉成功執行安全短打添分，接著再利用暴投、野手選擇與滝澤夏央的適時安打擴大差距。

1出局滿壘時，源田壯亮一棒轟向右外野看台，掃出滿貫全壘打，幫助西武單局灌進8分，徹底打垮地主反撲氣勢。

9局上平澤大河再補上一發右外野2分砲，將比分推進到15比3，也替西武獅這場火力秀畫下句點；反觀日本火腿先發有原航平未能壓制西武打線，主場苦吞一場慘敗。

台灣重砲林安可此役擔任先發第四棒指定打擊，總計4打數0安，僅在最後一打席靠失誤上壘，賽後打擊率降至0.206。

關鍵字： 林安可日本職棒西武

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安連續50場上壘　但道奇連勝止步

平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安連續50場上壘　但道奇連勝止步

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

連5次搖頭後遭劉基鴻轟逆轉砲　兄弟洋投黎克還原當下

連5次搖頭後遭劉基鴻轟逆轉砲　兄弟洋投黎克還原當下

薪資僅次道奇卻崩盤！大都會10連敗　43年最慘開季

薪資僅次道奇卻崩盤！大都會10連敗　43年最慘開季

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

熱門新聞

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安連續50場上壘　但道奇連勝止步

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠

2李灝宇手套藏國旗亮點吸睛

3追平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安達連續50場

4村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟

5詹皇半場寫神績！繳準大三元率湖人搶下G1

最新新聞

1蔣淯安濺血　夢想家仍登頂晉級季後賽

2高中恩師觀戰　尹湘雲盼展現自我成長

3平野惠一確定將黎克續留輪值

4李灝宇升大聯盟張翔回：我先睡

5平野惠一認了：這是我的miss

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「這是我們要的樣子！」魔神龍獲葉總肯定　手指破皮待觀察

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【高齡駕駛暴衝】71歲嬤停車場突加速 撞進店玻璃噴飛！1顧客喪命

【神明都在看】白沙屯媽祖百萬人進香　垃圾惹議志工嘆：來不及清

【雙胞胎初相見】一臉驚恐：原來肚子裡狂踢我的是妳？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366