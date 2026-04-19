黎克先發拉長到5.1局失2分　自評內容進步、更了解台灣打者

▲黎克。（圖／中信兄弟）



記者胡冠辰／天母報導

中信兄弟洋投黎克18日先發主投5.1局失2分，雖然本季首勝仍未開張，但他19日賽前受訪時表示，自己整體感覺不錯，和前幾場相比，這是一場相對更好的內容，也讓他感受到自己正一步步往好的方向前進。

對黎克而言，前一戰是他來台後首度投到5局以上，無論是用球數掌控、局數拉長，或是整體比賽節奏，都比前幾場更穩定；他坦言自己昨天的身體狀況與投球感覺都不錯，整體表現也比前幾次出賽更理想，能從中看到調整後的進展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於先前兩場中繼後再回到先發，是否從中學到不同經驗，黎克則認為，每一次登板都是學習，不會特別去區分哪一場幫助最大。

他表示，不管是先發還是後援，每一局、每一場出賽，其實都在幫助自己更了解台灣打者，也讓自己對聯盟的節奏和對手特性有更多掌握。

效力高人氣球隊，外界檢視自然更加放大，不過黎克並不把這視為負擔；他表示自己沒有感受到額外壓力，反而認為「壓力是一種特權」，因為那代表你正站在一個被期待的位置上。

另外談到投捕搭配與PitchCom使用，黎克表示，前一戰仍以捕手主導配球為主，而他與高宇杰之間的默契其實相當不錯，雙方想法大致一致，多數情況下都能順利執行比賽策略。

他補充，PitchCom有時候更像是投球計時制度下的輔助工具，當時間壓力逼近時，投手與捕手必須更快完成溝通，才能避免違規。

他進一步解釋，壘上有人時，還能靠退板爭取一些思考與溝通空間，但壘上無人時，時間壓力更直接，因此PitchCom的存在，能幫助投捕之間更快確認球種與策略；對他來說，這不只是技術工具，也是比賽節奏管理的一部分。