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葉君璋談用人哲學　犯錯就不能用「那到底要用誰？」

▲▼2026台日交流賽，味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／天母報導

味全龍總教練葉君璋今（19日）賽前受訪談到前一戰兄弟老將陳俊秀在關鍵時刻跑壘遭觸殺的Play，直言那是一個很重要的轉折點，但他也藉此強調，棒球場上本來就在積極與保守之間做判斷，不能只用結果去看球員對錯。

前一戰8局上，味全龍僅以2比1領先，中信兄弟展開反攻，陳俊秀敲出二壘安打後試圖再推進，卻遭味全龍捕手蔣少宏牽制傳球，與游擊手張政禹聯手抓到出局，讓兄弟攻勢瞬間中斷。

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葉君璋指出，類似情況正是棒球比賽的一部分，很多時候球員是為了更積極爭取機會才做出判斷，若成功了，外界就會稱讚判斷好、企圖心強；但只要失敗，往往就會被放大檢討。

他舉例表示，如果陳俊秀當下成功跑上三壘，大家可能就會稱讚他的積極與判斷，但因為最後遭到觸殺，外界就容易反過來批評，這其實是運動場上很常見的情況。

葉君璋認為，職棒有趣的地方就在於積極與保守之間的拿捏；球員若想爭取更多機會，本來就可能伴隨風險與失誤，但問題是，很多人往往不能接受這樣的犯錯。

葉總最後也另外提到，外界經常會質問教練「為什麼還要用這個球員」，但若只要犯一次錯就不能用人，最後也會陷入無人可用的困境，「如果這個只要犯錯就不能用，那個犯錯也不能用，那到底要用誰？」道盡無奈。

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、葉君璋、陳俊秀

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