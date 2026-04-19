卡洛爾轟超前滿貫砲！　直言響尾蛇已找到贏下膠著戰的方法

▲Corbin Carroll。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇19日在主場迎戰多倫多藍鳥，靠著卡洛爾（Corbin Carroll）8局下轟出超前滿貫全壘打一棒改寫戰局，終場就以6比2擊退藍鳥，順利收下系列賽勝利；這也是卡洛爾生涯第4支滿貫砲，再度在關鍵時刻挺身而出。

比賽前7局雙方一路拉鋸，始終維持膠著局面，兩隊都無法將領先差距擴大到1分以上；直到8局下，藍鳥派出霍夫曼（Jeff Hoffman）登板後局勢風雲變色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他先被連敲2支安打，接著又保送馬提（Ketel Marte）形成滿壘危機，隨後卡洛爾把握機會，將一顆1好3壞的速球轟向左中外野，擊出一發價值連城的滿貫砲，替響尾蛇奠定勝基。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）談到球隊近期在膠著戰中的表現時表示：「我們就活在那種混亂的空間裡，我們喜歡那種感覺，也一直在談這件事；我們會把你拖進深水區，然後在那裡和你周旋到底。」

本季前21場比賽，響尾蛇已經打了10場一分差比賽，並拿下6勝4敗成績，顯示球隊已逐漸習慣在高張力的比賽節奏中尋找贏球方式。

卡洛爾也說：「我覺得正因為我們已經打過很多這樣的比賽，而且也找到很多贏球的方法，所以當你處在那種情況時，你知道自己不必硬去用力，只要持續往前就好。」

This is a leisurely stroll around the bases by Corbin Carroll's standards https://t.co/4imiDD7LJo pic.twitter.com/ZMAcWDibId — MLB (@MLB) April 19, 2026

8局下這波攻勢由瓦加斯（Ildemaro Vargas）一支穿越中線的滾地安打揭開序幕；原本以工具人身分進入開季名單的他，近來因球隊傷兵狀況獲得更多固定出賽機會。

接著湯瑪斯（Alek Thomas）敲出左外野安打，他在5局下也曾擊出帶有1分打點的二壘安打，隨後馬提選到保送，讓響尾蛇在無人出局情況下攻佔滿壘。

面對平手且無人出局的局面，霍夫曼幾乎沒有任何犯錯空間，而卡洛爾沒有錯過這次機會，一棒把比賽帶向響尾蛇這邊。

羅夫洛最後也點出這個半局的關鍵，「我們一直在談怎麼把一個半局慢慢堆疊起來，我很喜歡瓦加斯的上壘方式，也很喜歡湯瑪斯的安打，但我認為馬提那個打席最關鍵，因為他上壘之後形成滿壘；我們想要把整個半局的內容建立起來，而到了某個時候，我們就會突破。」