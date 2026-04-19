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莊陳仲敖5.2局7K好投奪2連勝　旅美台將表現一次看　

▲中華隊投手莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美台將持續在小聯盟拚戰，效力奧克蘭運動家2A的莊陳仲敖表現亮眼，繳出5.2局無失分好投，率隊以8比2擊敗聖地牙哥教士2A，拿下本季2連勝。

莊陳仲敖此戰開局穩定，前3局僅被敲1安打並送出3次三振，2局還製造雙殺化解危機。4局雖被敲安並出現暴投，但仍以單局2K守住失分，5局再度製造雙殺，持續壓制對手。6局續投被敲安並遭盜壘後，三振抓到出局數退場，留下的一、三壘危機由隊友守住。最終他主投5.2局，被敲5安打，送出7次三振、2次保送，防禦率降至0.79，連兩戰收下勝投。

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效力波士頓紅襪3A的鄭宗哲，對戰密爾瓦基釀酒人3A擔任先發游擊手、排第7棒，3打數無安打吞下2次三振，不過靠1次保送上壘，打擊率為.260，最終球隊以1比2落敗。

聖路易紅雀2A投手林振瑋則對戰明尼蘇達雙城2A，首局演出3上3下，但第2局遭Hendry Mendez轟出陽春砲失分。第3局控球不穩，1出局後連續保送再遭安打攻勢，單局失掉4分，不過他隨後連飆三振止血。林振瑋主投3.1局，被敲4安打失5分（5責失），送出6次三振、2次保送，吞下敗投，防禦率為5.40。

另外，洛杉磯道奇1A外野手柯敬賢對戰科羅拉多洛磯1A，擔任先發右外野手、排第3棒，首局敲出滾地球帶有1分打點，另選到2次保送，不過全場3打數無安打，打擊率維持在5成。

關鍵字： 台將小聯盟投手表現打擊率美職球隊

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