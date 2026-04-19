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不只會飆K！洋基沃倫喊「我兩者都是」　11K平生涯最多

▲Will Warren。（圖／達志影像／美聯社）

▲Will Warren。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基右投沃倫（Will Warren）今對皇家先發主投7局失2分，送出11次三振且沒有任何保送，不僅追平生涯單場最多三振紀錄，也幫助洋基以13比4擊敗皇家，收下本季第2勝；賽後他談到自己的投球型態時直言，自己既能用伸卡球製造滾地球，也能在需要時積極搶三振。

沃倫此役在隊友第3局灌進5分火力支援下投得相當自在，前6局一路封鎖皇家打線，直到第7局才被詹森（Carter Jensen）轟出兩分砲；不過當時洋基已經取得10比0大幅領先，勝負早早底定。

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談到自己是否算是三振型投手，沃倫表示，「我覺得自己兩者都是，伸卡球會製造很多滾地球，面對像他們和天使這種積極出棒的球隊，通常你會拿到更多三振，尤其是把兩種速球和變化球混著用的時候。」

他也強調，自己同樣很享受有效率的解決打者，「如果我上場後能投3球就讓對方打出3個滾地球，我很喜歡這樣，因為這樣你就能投得更深。」

即便第7局挨了全壘打，沃倫仍認為當下最重要的是避免多餘的保送與失誤擴大，「就算是詹森那支全壘打，我也可以投一顆砸進地上的球，看看他會不會揮空，但說到底，那時候比數已經是10比0了；領先10分時，沒有理由再保送任何人。」

這是沃倫生涯第2次單場至少投出10次三振且沒有任何保送，上一次是在去年6月17日對天使之戰，他今天拿下本季第2勝，7局投球也是生涯第2長先發內容，僅次於去年5月9日對運動家時的7.1局。

總教練布恩（Aaron Boone）賽後點出沃倫此役最亮眼之處，「他今天的球質非常好，但對我來說，最突出的地方是他的四縫線速球和變速球發揮得非常好，他投得很有效率；很高興看到他在取得領先後，能一路掌控比賽節奏。」

除了壓制打線外，沃倫第4局還在一壘成功牽制小威特（Bobby Witt Jr.）出局，替球隊守住局面；他也透露，這次配合早有準備。

「我用眼角餘光就看到他在那邊離壘跳動，我一直有跟一壘手萊斯（Ben Rice）討論一些事情，我們執行成功了，也抓到他了，所以我當下真的非常興奮。」

沃倫開季前5場先發後，戰績提升到2勝0敗、防禦率2.49，且每場先發都將自責分控制在2分以內；布恩也直言，看見這位年輕右投明顯進步，「他今年每一場出賽，最讓我印象深刻的，就是他的速球製造了多少揮空。」

「他有很獨特的投球動作和出手角度，讓這一點能夠發揮出來，他現在已經是比去年球季末更好的投手，而且還在持續成長；他無疑正在證明，自己完全有能力做到這些。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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