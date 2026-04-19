詹姆斯半場10助攻0失誤寫紀錄　季後賽續寫不老神話比肩馬龍、史塔克頓

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA季後賽首輪今燃戰火，洛杉磯湖人坐鎮主場迎戰休士頓火箭，在球隊兩大核心唐西奇（LukaDoncic）與里夫斯（AustinReaves）皆因傷缺陣的劣勢下，41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）再度開啟單核帶隊模式，全場貢獻19分8籃板13助攻2抄截1阻攻的全能數據，率領湖人以107比98擊敗火箭取得開門紅，比賽中更一舉刷新多項NBA歷史紀錄。

今年41歲又110天的詹姆斯，開賽後隨即展現出大師級的傳球視野，首節單節便送出8次助攻，刷新個人季後賽生涯單節助攻最高紀錄，上半場結束時，詹姆斯已累積10次助攻且寫下「0失誤」的驚人表現，不僅追平個人季後賽半場最高紀錄，更正式超越傳奇後衛史塔克頓（John Stockton），成為NBA季後賽史上在半場達成10次以上助攻的最年長球員。

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而據《ESPN》統計，在詹姆斯的妙傳引導下，湖人隊友接球後的投籃表現為13投10中，命中率高達77%，這是自2014年追蹤該項數據以來，季後賽半場第3高的紀錄，湖人半場團隊命中率達到驚人的64.7%，成功抵擋火箭隊在次節的猛烈追分。

這場勝利不僅讓湖人在系列賽取得1比0領先，也讓詹姆斯輝煌職業生涯履歷再添光彩，此役是詹姆斯生涯第293場季後賽出賽，持續刷新NBA歷史第一紀錄；同時，這也是他在季後賽獲得的第185場勝利，同樣穩坐歷史首位。此外，這是詹姆斯職業生涯第19度闖進季後賽，追平馬龍（Karl Malone）與史塔克頓共同保持的史上最多次季後賽紀錄。