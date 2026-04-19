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UniGirls二度登MLB台灣日　8女孩巡演芝加哥等4城展現台式應援

▲UniGirls二度登MLB台灣日　8女孩巡演芝加哥等4城展現台式應援。（圖／統一獅）

▲UniGirls二度登MLB台灣日　8女孩巡演芝加哥等4城展現台式應援。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／綜合報導

統一獅啦啦隊UniGirls去年受邀於美國職棒大聯盟芝加哥白襪台灣日登場，以熱情洋溢的台式應援舞蹈驚艷全場；今年主辦單位再次邀請UniGirls赴美演出，並擴大規模推出「2026TAIWAN GRAND SLAM WEEK」。

女孩們將巡迴芝加哥、休士頓、達拉斯與亞特蘭大四座城市中的MLB球場，讓台灣獨特的棒球應援文化持續在國際舞台發光。

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此次UniGirls美國四大城巡迴由TAIWAN GRAND SLAM WEEK串聯芝加哥、休士頓、達拉斯與亞特蘭大等相關單位攜手促成，在去年芝加哥登場大受歡迎後，今年活動規模全面升級，首度將舞台延伸至四座MLB城市。

巡迴旅程將自美國時間5月26日芝加哥白襪主場Rate Field揭開序幕，接續於5月29日前往休士頓太空人主場Daikin Park、並於5月30日移動至德州遊騎兵主場Globe Life Field，最後於6月3日登上亞特蘭大勇士主場Truist Park。

四場活動皆以「台灣日TAIWAN DAY」形式舉辦，透過棒球與文化交流讓更多美國球迷認識台灣。

本次Uni-Girls將派出8位女孩，以高規格陣容赴美；其中包含去年曾參與芝加哥台灣日的成員，今年延續經驗再度參與，並由新任隊長Maggie、副隊長Joy與人氣成員瑟七領軍，展現世代傳承與團隊升級的嶄新氣象。

全陣容亦包括侯芳、賴賴、芮絲、一七與日籍Nozomi等成員，將共同登上美國職棒大聯盟舞台，以整齊劃一的應援與舞蹈，展現台灣棒球應援文化的熱情與活力，並象徵台灣應援文化持續邁向國際。

隊長Maggie難掩興奮說：「今年再度前往美國，不一樣的是身上多了個隊長的責任，希望能藉由上回經驗，帶領其他UniGirls成員一起，更努力地透過舞蹈與應援文化交流，可以讓更多國際球迷看見台灣棒球的魅力，也歡迎在台灣的大家鬥陣起行前往美國，一起分享棒球帶來的熱情與感動！」

而同樣為第二次參與MLB台灣日的瑟七則表示：「去年站在芝加哥球場時，深刻感受到當地球迷與華人社群的熱情支持，今年能再次將台灣獨有應援文化帶到更多城市，真的非常開心也非常榮幸。」

統一7-ELEVEN獅領隊蘇泰安也表示，UniGirls能夠再次站上美國職棒大聯盟舞台，不僅代表台灣啦啦隊文化逐漸受到國際關注，也象徵台灣棒球文化持續透過交流走向世界；透過女孩們的活力與精神，讓更多國際球迷認識台灣棒球的熱情與特色，展現屬於台灣的棒球魅力。

而二度赴美，也再次獲得統一企業品牌支持，將準備台灣經典國民泡麵「統一麵」以及陪伴許多人童年回憶的涮嘴國民零食「統一脆麵」隨行，不僅僅是要藉由台灣好【食】力將道地台灣味跨海分享予MLB好朋友，也讓女孩們在海外也能透過熟悉的家鄉味補充能量，用滿滿活力放送台式應援力。

UniGirls預計5月24日自桃園出發展開此次「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」旅程，並將於6月5日返台後，緊接投入臺北大巨蛋舉行主場賽事，持續與喵村村民們一同為猛獅加油應援。

透過此次MLB交流巡迴，UniGirls再次將台灣獨特的應援文化帶向世界舞台，也讓更多國際球迷看見台灣棒球的熱情與實力。

關鍵字： 統一獅、中華職棒

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