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貝林傑喊「沒有什麼魔法訣竅」　雙響砲率洋基轟垮皇家

▲Cody Bellinger。（圖／達志影像／美聯社）

▲Cody Bellinger。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基19日在主場迎戰皇家之役，靠著貝林傑（Cody Bellinger）單場雙響砲5分打點領軍，搭配萊斯（Ben Rice）、羅薩里歐（Amed Rosario）也開轟，以及先發投手華倫（Will Warren）7局11K的強勢表現，以13比4收下大勝。

此役過後，若連同季後賽計算，洋基自2024年10月9日以來已對皇家拉出10連勝，近13次交手更拿下12勝。

對於球隊終於打出一場不用一路緊繃的比賽，貝林傑賽後直言，「這種比賽真的很棒，我們最近有幾場都打得非常接近，前一個對天使的系列賽更是瘋狂；華倫做得非常好，就是把自己的工作做好，而我們能夠早早把分數打回來，對我們來說非常重要。」

布恩也稱讚球隊攻守兩端全面發揮，「我們今天的先發表現真的非常出色，而打線上下都有不同球員跳出來做出貢獻，這點很令人高興；這對我們來說是很棒的一天。」

洋基本季前20場比賽中，有14場是以兩分差內分勝負，不過這場比賽華倫投得相對輕鬆；洋基在3局下猛攻5分後，他便一路穩穩壓制對手，主投7局被敲5安、失2分，沒有任何保送，送出11次三振，追平個人生涯單場最多三振紀錄。

談到在大幅領先下投球的感受，華倫說，「帶著領先上場投球真的很好，你不會去擔心掉1分或2分；我能夠保持冷靜，因為我知道兄弟們那天打得非常火熱。」

值得一提的是，洋基本場比賽前面對左投先發近6戰吞下4敗，而接下來還要在20日碰上皇家左投雷根斯（Cole Ragans），之後前往波士頓也還有左投考驗。

因此今天這場面對左投卡麥隆（Noah Cameron）打出來的內容格外鼓舞士氣；洋基在3局下對卡麥隆展開猛攻，羅薩里歐、貝林傑與萊斯接連開轟，單局灌進5分。

貝林傑上季面對左投打出3成53打擊率、4成15上壘率與6成01長打率，這也是洋基當初與他簽下5年1億6200萬美元合約的重要原因之一。

不過他本季對左投一度僅有17打數3安打，直到這場比賽才真正打出代表作；他先在3局下轟出兩分砲，4局下再補上1支帶有打點的一壘安打，6局下又從史賓斯（Mitch Spence）手中敲出兩分全壘打，完成單場雙響。

對於外界常提的左投對左打劣勢，貝林傑有自己的看法，「就算是在小聯盟的時候，我不想把自己講得太老，但根本沒有人在談什麼左投對左打的問題，我從來沒聽過，那就只是另一名投手而已，你必須有自己的設定，然後持續把揮棒送上去；我不覺得這有什麼魔法訣竅，真的沒有。」

對近來一路苦戰的洋基來說，這場大比分勝利顯得格外珍貴；事實上，洋基前3場勝利全都得靠最後一輪進攻才分出勝負，包括麥馬漢（Ryan McMahon）前一戰擊出的超前全壘打，以及本周稍早對天使的兩場再見勝。

談到球隊近況，貝林傑最後總結道，「我們是一支很有天賦的球隊，可以用很多不同方式贏球；當然，像這種比賽肯定更理想，對吧？但我喜歡我們現在的位置，我們感覺很好，後面還有很多比賽要打，而我們只會繼續往前衝。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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