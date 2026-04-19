快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽首輪19日點燃戰火，西區第二場比賽由第四種子的洛杉磯湖人在主場迎戰第五種子休士頓火箭。這場備受矚目的系列賽首戰，雙方皆面臨主力缺陣的考驗，41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）半場狂送10次助攻且寫下「0失誤」的神蹟，最後全場繳出19分13助攻8籃板的「準大三元」加上射手肯納德（Luke Kennard）外線彈無虛、轟下27分的好表現，攜手率領湖人以107比98搶下G1勝利。

湖人兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）因傷缺席，而火箭明星杜蘭特（Kevin Durant）也意外因膝傷休戰，雖然少了陣中兩大得分主力，但湖人球員紛紛挺身而出，中鋒艾頓（Deandre Ayton）上半場5投5中展現100%命中率，挹注12分；射手肯納德則在外線連續發砲攻下11分，湖人開賽手感極佳，前15次投籃命中13球，首節打完就以33比29領先。

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第二節湖人一度將領先擴大至10分，但紫金大軍隨後陷入長達5分鐘的進攻乾旱期，火箭趁勢強化防守並積極衝擊籃下，湯普森（Amen Thompson）與謝帕德（Reed Sheppard）火力全開率隊搶分，火箭憑藉上半場14次罰球的積極殺傷力，在次節打出19比17的單節攻勢，湯普森（Amen Thompson）半場結束前8秒拋投命中，將分數差距縮小到剩2分。

易籃後，湖人找回準星，艾頓攜手八村壘搶分，肯納德也繼續在外線開火，史馬特（Marcus Smart） 上籃放進後，湖人拉出10比0攻勢，取得雙位數領先，不過火箭再度靠著湯普森切入拋投得手，把分差縮小到9分。

關鍵最末節，八村壘開節就連拿4分，肯納德又在隊友幫忙掩護下砍進三分球，詹姆斯、史馬特也跟進外線開火，湖人一波流取得多達14分領先，但年輕火箭還是沒有放棄，伊森（Tari Eason）、湯普森灌籃得手，謝帕德（Reed Sheppard）砍進三分球，然而詹姆斯在最後42秒空切挑籃命中又把比分拉開到11分差，也直接讓勝負失去懸念，終場湖人就以107比98擊敗火箭，G1成功在主場收下勝利。

湖人此役先發5虎得分都有雙位數，其中射手肯納德三分球5投5中轟下全場最高27分，詹姆斯上半場就送出多達10次助攻且沒有任何失誤，成為NBA季後賽史上，單場半場達成10次以上助攻的最年長球員，且上半場僅拿6分的他，下半場開啟進攻模式，最後全場繳出19分13助攻8籃板的「準大三元」表現，艾頓同樣拿下19分還抓下11籃板。

火箭同樣5人得分雙位數，森根（ Alperen Sengun）雖然拿下全隊最高19分但全場19投僅6中，外線兩度出手也都落空，湯普森、謝帕德皆繳17分，板凳出發的伊森則有16分進帳。