運動雲

>

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽首輪19日點燃戰火，西區第二場比賽由第四種子的洛杉磯湖人在主場迎戰第五種子休士頓火箭。這場備受矚目的系列賽首戰，雙方皆面臨主力缺陣的考驗，41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）半場狂送10次助攻且寫下「0失誤」的神蹟，最後全場繳出19分13助攻8籃板的「準大三元」加上射手肯納德（Luke Kennard）外線彈無虛、轟下27分的好表現，攜手率領湖人以107比98搶下G1勝利。

湖人兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）因傷缺席，而火箭明星杜蘭特（Kevin Durant）也意外因膝傷休戰，雖然少了陣中兩大得分主力，但湖人球員紛紛挺身而出，中鋒艾頓（Deandre Ayton）上半場5投5中展現100%命中率，挹注12分；射手肯納德則在外線連續發砲攻下11分，湖人開賽手感極佳，前15次投籃命中13球，首節打完就以33比29領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二節湖人一度將領先擴大至10分，但紫金大軍隨後陷入長達5分鐘的進攻乾旱期，火箭趁勢強化防守並積極衝擊籃下，湯普森（Amen Thompson）與謝帕德（Reed Sheppard）火力全開率隊搶分，火箭憑藉上半場14次罰球的積極殺傷力，在次節打出19比17的單節攻勢，湯普森（Amen Thompson）半場結束前8秒拋投命中，將分數差距縮小到剩2分。

易籃後，湖人找回準星，艾頓攜手八村壘搶分，肯納德也繼續在外線開火，史馬特（Marcus Smart） 上籃放進後，湖人拉出10比0攻勢，取得雙位數領先，不過火箭再度靠著湯普森切入拋投得手，把分差縮小到9分。

關鍵最末節，八村壘開節就連拿4分，肯納德又在隊友幫忙掩護下砍進三分球，詹姆斯、史馬特也跟進外線開火，湖人一波流取得多達14分領先，但年輕火箭還是沒有放棄，伊森（Tari Eason）、湯普森灌籃得手，謝帕德（Reed Sheppard）砍進三分球，然而詹姆斯在最後42秒空切挑籃命中又把比分拉開到11分差，也直接讓勝負失去懸念，終場湖人就以107比98擊敗火箭，G1成功在主場收下勝利。

湖人此役先發5虎得分都有雙位數，其中射手肯納德三分球5投5中轟下全場最高27分，詹姆斯上半場就送出多達10次助攻且沒有任何失誤，成為NBA季後賽史上，單場半場達成10次以上助攻的最年長球員，且上半場僅拿6分的他，下半場開啟進攻模式，最後全場繳出19分13助攻8籃板的「準大三元」表現，艾頓同樣拿下19分還抓下11籃板。

火箭同樣5人得分雙位數，森根（ Alperen Sengun）雖然拿下全隊最高19分但全場19投僅6中，外線兩度出手也都落空，湯普森、謝帕德皆繳17分，板凳出發的伊森則有16分進帳。

關鍵字： 詹姆斯湖人火箭NBA季後賽杜蘭特

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安連續50場上壘　但道奇連勝止步

平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安連續50場上壘　但道奇連勝止步

徐若熙「一進來」就開轟！劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

徐若熙「一進來」就開轟！劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

米歇爾轟32分寫紀錄比、哈登超越大鳥　騎士破不勝魔咒G1擊潰暴龍

米歇爾轟32分寫紀錄比、哈登超越大鳥　騎士破不勝魔咒G1擊潰暴龍

許維恩發結緣水被指示「鑽轎腳」　被曬傷不喊苦：是媽祖認證的光

熱門新聞

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠

2李灝宇手套藏國旗亮點吸睛

3村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟

4日職驚悚一幕！現場急抬擔架

5詹皇半場寫神績！繳準大三元率湖人搶下G1

最新新聞

1不只會飆K！洋基沃倫喊「我兩者都是」

2詹皇半場10助攻0失誤寫紀錄　續寫不老神話

3洋基打線炸裂！貝林傑雙響5打點

4UniGirls二度登MLB台灣日

5詹皇半場寫神績！繳準大三元率湖人搶下G1

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「這是我們要的樣子！」魔神龍獲葉總肯定　手指破皮待觀察

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

【高齡駕駛暴衝】71歲嬤停車場突加速 撞進店玻璃噴飛！1顧客喪命

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【神明都在看】白沙屯媽祖百萬人進香　垃圾惹議志工嘆：來不及清

【差點變魚乾！】鯊魚慘被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366