布朗森與唐斯接力爆發！尼克113比102克老鷹、季後賽搶下開門紅

▲紐約尼克季後賽首輪G1擊敗亞特蘭大老鷹。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽首輪19日揭開序幕，東區第二場賽事由第三種子紐約尼克在主場迎戰第六種子亞特蘭大老鷹，尼克靠著後衛布朗森（Jalen Brunson）上半場的神勇發揮，加上明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在下半場接管比賽，終場以113比102擊敗老鷹，在首輪系列賽取得1比0領先。

比賽開打兩隊就陷入拉鋸戰，尼克布里吉斯（Mikal Bridges）率先取分，老鷹強森（Jalen Johnson）則以爆扣回應，隨後布朗森進入進攻節奏，雖然老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）一度扳平比分並靠著一波7比0攻勢反超，但布朗森隨即連砍5分還色，中段雙方多次交換領先，布朗森手感滾燙再度飆中外線，節末阿奴諾比（OG Anunoby）挺身而出連拿6分，聯手布朗森打出10比2的攻勢，幫助尼克取得以30比24領先。

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▲紐約尼克布朗森（Jalen Brunson）上半場就轟下21分。（圖／達志影像／美聯社）

次節尼克沙米特（Landry Shamet）與克拉克森（Jordan Clarkson）連續取分，將領先擴大至雙位數，老鷹則有CJ外線止血，隨後奧康古（Onyeka Okongwu）、庫明加（Jonathan Kuminga）與沃克（Lonnie Walker）多點開花，一口氣將分差追到剩下3分差，雖然哈特（Josh Hart）與唐斯試圖穩住局勢，但老鷹發動一波7比0猛攻將比分追至48平，不過節末尼克靠著阿奴諾比與布朗森連續得手，幫助尼克以57比55保住微幅領先。

易邊再戰，唐斯開賽靠著罰球取分，隨後奧康古三分入袋讓雙方在58比58戰成平手。此時尼克外線開火，唐斯與阿奴諾比接連飆進三分奪回主動權，即便CJ試圖咬住比分，但布里吉斯連續得分率隊再度領先達雙位數，第三節結束尼克以83比74帶著9分優勢進入末節。

▲紐約尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）在下半場接管比賽。（圖／達志影像／美聯社）

決勝節尼克外內開花拉出5比0，將領先擴大到12分，老鷹庫明加完成三分打試圖追分，但尼克馬不停蹄，克拉克森與唐斯接連得分，一口氣將領先幅度拉開到全場最多的19分，眼看勝負即將定案，老鷹強森與沃克卻突然爆發，領軍打出一波驚人的11比0反擊，又將分差追到個位數。關鍵時刻，尼克哈特抓下關鍵籃板隨後兩罰全中穩定軍心，最後唐斯上籃得手徹底讓勝負底定，尼克最終以113比102在G1收下勝利。

尼克布朗森繳出28分7助攻表現，唐斯有25分8籃板3阻攻，阿奴諾比進帳19分8籃板，哈特10分14籃板5助攻3抄截。

老鷹部分，老將CJ攻下全隊最高26分，強森也有23分7籃板，奧康古有19分7籃板。