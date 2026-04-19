原爆倖存者百歲人瑞圓夢　大谷翔平賽前暖舉感動全網

▲洛磯邀請百歲人瑞中本桃代。（圖／落磯Ｘ）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平不只場上表現吸睛，場下暖舉同樣感動人心！他在18日（台灣時間19日）對科羅拉多洛磯之戰賽前，主動走向一名100歲的日本女性送上簽名並握手，畫面曝光後引發熱議，網友直呼「看到淚崩」、「人品真的太好了」。

Shohei Ohtani signs an autograph for a 100-year-old fan, Momoyo Kelly. ????



(Via: @taroabe0109) pic.twitter.com/iyGUnLtQIj [廣告]請繼續往下閱讀... April 18, 2026

洛磯官方社群也發文表示：「今天我們在打擊練習時，邀請了洛磯隊球迷中本桃代・凱利，一起慶祝她的100歲生日。」這段暖心安排，也讓現場氣氛格外溫馨，她不僅與洛磯日本投手菅野智之合影留念，在道奇休息室也見到總教練羅伯斯（Dave Roberts）與大谷翔平。

根據《Full Count》報導當時大谷在客場完成傳接球後，走到板凳前，看見坐在輪椅上的女性，主動上前在球上簽名，並伸手與她握手，展現親切一面。這一幕被捕捉後迅速在社群擴散，成為焦點話題。沒想到這次迎來如夢般的相遇。她拿到簽名球後感動表示「像在做夢一樣」。

來自長崎的桃代女士，19歲時經歷原爆。「我出生在長崎，19歲時原子彈落下，差點就喪命，但我活了下來。因為失去工作，之後去了福岡，在美軍基地工作時遇見了當時服役的丈夫，26歲時來到美國。」她回憶當年經歷。

之後她與美軍丈夫育有5名子女，這次與住在科羅拉多州的女兒及孫子一同來到洛磯主場庫爾斯球場觀賽。女兒金潔表示：「媽媽真的非常喜歡棒球，也一直希望能回日本，所以每天都會看比賽，關注大谷他們的表現。」

網友紛紛留言表示，「大谷的溫柔讓人感動」、「不只球打得好，人也很好」、「這才是日本的驕傲」、「這種小細節最能看出人品」、「真的很暖心」。