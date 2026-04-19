台灣最速男美國傳佳音！楊俊瀚飆10秒11平全國、名古屋亞運也達標

▲「台灣最速男」楊俊瀚美國飆速達名古屋亞運標。（圖／前勁國際提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

「台灣最速男」楊俊瀚19日美國參賽傳出好消息！在湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺賽事中，楊俊瀚跑出10秒11的優異成績，不僅奪下分組第一，更一舉追平由他在2018年所創下的全國紀錄，也讓他正式跨越9月名古屋亞運10秒20的參賽門票門檻。

今年29歲的楊俊瀚，本季為了挑戰自我，持續在美國進行高強度的技術與身體素質強化訓練，3月他在UCF Knights Invite賽事中，就曾跑出過10秒11的成績，可惜當時風速為每秒順風2.2公尺，微幅超過國際田徑總會規定的2.0公尺上限，導致該成績無法列入正式紀錄，也未能即時達標亞運。

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今日在湯姆瓊斯紀念賽中，楊俊瀚把握住絕佳氣候條件，在合法風速下再次飆出10秒11，成功列入正式紀錄。這也是他繼2018年日本亞運金牌戰後，生涯第二度跑出10秒11。

▲「台灣最速男」楊俊瀚美國飆速達名古屋亞運標。（圖／前勁國際提供）

而楊俊瀚在亞運賽場上擁有戰績輝煌，2018年雅加達亞運奪下200公尺銀牌，2023年杭州亞運則在200公尺摘下銅牌，隨著100公尺門票正式入袋，這次在名古屋亞運他將尋求連續三屆進帳獎牌的歷史紀錄。