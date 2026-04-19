薪資僅次道奇卻崩盤！大都會10連敗　43年最慘開季

▲大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約大都會陷入低潮泥沼！大都會吞下近期10連敗，戰績滑落至7勝14敗，不僅是全大聯盟最差，也是自1983年（開季6勝15敗）以來最糟開局，創下43年來最差起步。

根據《CBSsports》報導，儘管團隊薪資高達3.7億美元，僅次於洛杉磯道奇，但戰績卻與投入完全不成正比。球隊老闆柯恩（Steven Cohen）也被點出「花錢不代表能打造強隊」，而總教練門多薩（Carlos Mendoza）的帥位壓力也持續升高。

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「球迷有權感到憤怒與沮喪，」總教練門多薩賽後表示，「他們在乎，就像我們一樣。我們也在乎，我們也想贏球。但說再多都沒用，我們必須在場上做到。」

此戰大都會與芝加哥小熊前5局戰成1比1平手，第6局成為轉折。先發佩拉爾塔（Freddy Peralta）在2出局後，連續保送哈普（Ian Happ）與鈴木誠也，隨後由左投雷利（Brooks Raley）接替登板，但面對代打凱利（Carson Kelly）首球就被轟出超前三分砲。

大都會在8局一度靠內野安打與對手守備失誤製造機會，但最終由比恩托斯（Mark Vientos）擊出滾地球留下殘壘，9局也未能再有攻勢，最終以2比4吞敗。

長期連敗下，大都會輸球方式各式各樣：打線熄火、先發不穩、牛棚失守，全隊始終無法打出完整比賽。門多薩坦言，「我們就是無法打出一場完整的比賽。不論是打擊、先發投球、關鍵投球或守備，或是關鍵一擊，都做不好，目前真的很困難。」

更令人擔憂的是，這波低潮延續自上季崩盤。大都會在2025年6月12日一度打出45勝24敗聯盟最佳戰績，但隨後崩跌，剩餘賽季僅38勝55敗，最終無緣季後賽。自那之後至今戰績為45勝69敗，換算完整球季等同98敗水準。

目前門多薩正處於合約最後一年，帥位岌岌可危。球隊週一休兵，若週日再吞敗，外界普遍認為他可能成為替罪羔羊。

「教練團其實做得很好，準備充分、保持穩定與正能量，」門多薩強調，「他們已經盡一切努力讓球員成功，但我們還沒有在場上看到成果。」



此外，根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）指出，大聯盟歷史上曾有4支球隊在單季吞下10連敗以上仍闖進季後賽，最近一次為去年的守護者。但若限定在4月發生10連敗以上，則僅有1951年吞11連敗的巨人曾辦到。