村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

村上宗隆持續火燙！他在大聯盟生涯前21場就轟出7發全壘打，正式超越大谷翔平2018年締造的5轟紀錄，寫下日本球員史上新高，同時連2戰開轟，火力全面爆發。

村上此戰對奧克蘭運動家擔任「第2棒、一壘手」先發，第7局面對左投哈里斯（Harris）的曲球，一棒轟向中外野，球剛好越過全壘打牆，形成第7號陽春砲。此球擊球初速103.9英里（約167公里），仰角31度。加上前一戰從阿爾瓦拉多（José Alvarado）手中轟出滿貫砲，完成連2場開轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役他2打數1安打、1打點，另選到3次四壞球。首局與第5局都靠選球上壘，第9局更兩度使用ABS挑戰成功，將好球改判為壞球，收下本季第20次保送，目前打擊率2成09、OPS達0.908。

目前美聯全壘打王由賈吉（Aaron Judge）與阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）以8轟並列領先，村上則與楚奧特（Mike Trout）、萊斯（Ben Rice）同為7轟，並列第3名。

根據日媒《日刊體育》報導，總教練維納布爾（Will Venable）賽後給予高度評價表示，「我覺得他開始變得更冷靜，這個系列賽前幾場揮棒都很好。對好球帶的判斷一直很不錯，也有更多打進場內的擊球。狀態看起來不錯，今天的全壘打也很精彩。」

根據MLB官方記者藍斯（Sarah Langs）統計，村上前21場7轟已刷新日本球員紀錄，超越大谷翔平當年21場5轟的成績。以目前進度換算，整季可望達到54轟。

不過芝加哥白襪此戰一度握有5分領先，卻遭對手逆轉，最終在延長11局吞下再見敗，目前戰績7勝14敗，與堪薩斯皇家並列分區墊底。