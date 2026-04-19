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火箭杜蘭特右膝挫傷G1確定缺席　謝帕德生涯季後賽首戰臨危受命扛先發

▲休士頓火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲休士頓火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽首輪於台灣時間19日正式開打，西區首輪最受矚目的「湖火大戰」賽前卻傳出壞消息，休士頓火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）因右膝挫傷確定缺席，而外界原期待洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特生涯首度在季後賽首輪碰頭，如今隨著KD的缺陣，這場傳奇對決被迫延後。

根據美媒指出，杜蘭特是在當地時間週四的隊內訓練中，不慎與隊友膝蓋相撞受傷，雖然他在賽前曾參與熱身，甚至完成了轉身後仰跳投等動作，看起來並無大礙，但火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）在最後一刻還是決定要保險起見。

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解釋，杜蘭特的膝蓋「撞到了一個奇怪的位置」，雖然沒有明顯腫脹，但某些彎曲動作仍會感到疼痛，嚴重影響移動能力，他也無奈表示希望KD只會缺席一戰，而KD的缺席對於本來就缺少了范弗利特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams）兩位老將的火箭隊來說，無疑是雪上加霜。

杜蘭特確定無緣G1後，火箭隊排出年輕先發陣容，謝帕德（Reed Sheppard）、湯普森（Amen Thompson）、奧克基（Josh Okogie）、史密斯（Jabari Smith Jr.）與森根（Alperen Sengun）。

其中21歲的「探花郎」謝帕德成為目光焦點，他在職業生涯的季後賽首秀便得扛下首發重任，謝潑德將面臨兩大挑戰首先是在防守端避免被詹姆斯針對單打，而在進攻端他也必須保護好球權。統計顯示，杜蘭特不在場時火箭的正負值表現明顯下滑，這位年輕小將能否頂住壓力，將是火箭能否在客場突圍的關鍵。

湖人隊雖然獲得KD缺陣的大利多，但自身陣容同樣殘破不堪，兩大球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）皆因傷處於「無限期缺陣」狀態，這也意味著41歲的詹姆斯必須在進攻端承擔更多重任。

關鍵字： 杜蘭特NBA季後賽火箭湖人詹姆斯

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