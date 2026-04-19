「台灣之友」沃德有望上大聯盟！羅伯斯證實有討論「先保持低調」

▲道奇3A沃德（Ryan Ward）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇傳出將升上農場第19號新秀沃德（Ryan Ward），這位在小聯盟長打火力驚人的外野手，有望迎來生涯大聯盟初登場，也因12強賽關鍵一轟，被台灣球迷封為「台灣之友」。

根據《The Athletic》報導，道奇計畫在本週末拉上沃德，但球團尚未證實。總教練Dave Roberts賽前僅低調表示，「目前確實有一些討論，但我現在會先保持低調。現在先專注當下，明天再來談。」並強調若有異動，與現有名單球員傷勢無關。

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28歲的沃德於2019年選秀第8輪加入道奇體系，已在農場打拚7年。上季他在3A奧克拉荷馬城繳出36轟、122打點、OPS 0.937的成績，勇奪太平洋岸聯盟（PCL）MVP。本季開季手感依舊火燙，OPS達1.020，累計4轟，包括一發445英尺的首打席全壘打。

打擊方面，沃德對右投極具破壞力，但對左投表現較為掙扎。上季對右投打擊三圍為.319/.402/.636、31轟，但對左投僅0.686 OPS、5轟。《MLB Pipeline》評估他在大聯盟較適合擔任輪替角色。守備方面，他守備範圍與臂力較為普通，主要鎮守左外野或一壘。

值得一提的是，沃德與台灣也有一段「緣分」。在2024年世界12強賽複賽，他於9局上轟出關鍵全壘打，從前富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）手中開轟，幫助美國擊敗委內瑞拉，間接讓中華隊挺進冠軍戰，最終順利奪冠，也讓他被台灣球迷暱稱為「台灣之友」。