運動雲

>

約基奇締生涯季後賽22度大三元！金塊逆轉灰狼搶下開門紅

▲丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）、莫瑞（Jamal Murray）。（圖／路透）

▲丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽首輪於台灣時間19日凌晨點燃戰，西區首場比賽由第三種子丹佛金塊主場迎戰第六種子明尼蘇達灰狼，儘管金塊開賽一度陷入12分的落後困境，但憑藉著當家球星約基奇（Nikola Jokic）全場25分13籃板11助攻的大三元，加上莫瑞（Jamal Murray）在關鍵時刻的罰球穩住陣腳，金塊終場以116比105逆轉擊敗灰狼，在系列賽取得1比0領先。

主場作戰的金塊開賽手感冰冷，單節還發生多達6次失誤，其中三屆MVP約基奇面對戈貝爾（Rudy Gobert）的防守就出現4次失誤，反觀灰狼在愛德華茲（Anthony Edwards）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）帶領下，打出一波9比0攻勢，首節結束灰狼就以33比23領先。次節金塊找回進攻火力，替補上陣的瓊斯（Spencer Jones）連拿5分注入強心針，莫瑞更是火力全開、單節就轟下14分，帶領金塊單節回敬39比29的比分，上半場結束雙方戰成62比62平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，約基奇開啟進攻模式，多次單吃灰狼當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）取分，先前陷入犯規麻煩的戈登（Aaron Gordon）回到場上後，馬上以一記精彩補扣點燃主場氣氛，金塊拉出一波14比0的猛烈攻勢，一度將領先擴大到15分，期間麥克丹尼爾斯因推擠約基奇領到技術犯規，兩隊爆發口角，所幸衝突未擴大，第三節打完金塊以91比79逆轉超前。

▲丹佛金塊莫瑞（右）。（圖／路透）

▲丹佛金塊莫瑞（中）。（圖／路透）

決勝節，灰狼還是展現韌性，回敬12比4攻勢，在比賽剩餘4分鐘時將分差縮小至僅剩2分，但關鍵時刻約基奇再度接管比賽，個人連拿5分穩住局勢，包括一次面對戈貝爾的「三分打」，最後比到1分鐘強森（Cameron Johnson）接獲約基奇助攻助攻急停跳投命中直接把分差拉開到雙位數，徹底澆熄灰狼的反撲氣焰，終場金塊就以11分之差在季後賽首輪搶下開門紅。

金塊約基奇全場19投11中、繳出25分13籃板11助攻，這不僅是季後賽全聯盟首張「大三元」成績單，更是他季後賽生涯第22次達成此成就，歷史排名第三，僅次於魔術強森（Magic Johnson）的30次與詹姆斯（LeBron James）的28次。

而二當家莫瑞雖外線手感冰冷（三分球8投0中），但靠著不斷衝擊內線製造犯規，全場16次罰球彈無虛發，挹注全隊最高的30分，並送出7次助攻，戈登17分7籃板。

灰狼愛德華茲19投7中手感平平，但仍繳出22分9籃板7助攻，戈貝爾17分10籃板，麥克丹尼爾斯則有16分8籃板進帳。

關鍵字： 約基奇金塊灰狼NBA季後賽莫瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

徐若熙「一進來」就開轟！劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

徐若熙「一進來」就開轟！劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

爭冠對決跨季73連勝政大　國體大胡晉豪：沒有不能撼動的球隊

爭冠對決跨季73連勝政大　國體大胡晉豪：沒有不能撼動的球隊

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

「之前給自己太多壓力」李東洺心態一轉　6.1局無失分退獅

「之前給自己太多壓力」李東洺心態一轉　6.1局無失分退獅

【溫暖的小手】小小香燈腳上工囉！為白沙屯媽祖進香發放結緣品

熱門新聞

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

徐若熙「一進來」就開轟！劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇手套藏國旗亮點吸睛

2李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠

3日職驚悚一幕！現場急抬擔架

4大比分仍派林凱威　葉總：他需要這場

5王建民盼年輕戰力頂上　第6指名驚喜

最新新聞

1薪資僅次道奇卻崩盤！大都會10連敗

2杜蘭特右膝傷G1缺席　謝帕德扛先發

3村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟

4「台灣之友」沃德有望上大聯盟！

5約基奇季後賽22度大三元　金塊G1逆轉勝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「這是我們要的樣子！」魔神龍獲葉總肯定　手指破皮待觀察

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

【高齡駕駛暴衝】71歲嬤停車場突加速 撞進店玻璃噴飛！1顧客喪命

【神明都在看】白沙屯媽祖百萬人進香　垃圾惹議志工嘆：來不及清

【差點變魚乾！】鯊魚慘被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

【媽祖聽到了！】姑姑緊抱病姪跪地哭求...粉紅超跑直衝回頭賜福超催淚QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366