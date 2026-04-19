約基奇締生涯季後賽22度大三元！金塊逆轉灰狼搶下開門紅

▲丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽首輪於台灣時間19日凌晨點燃戰，西區首場比賽由第三種子丹佛金塊主場迎戰第六種子明尼蘇達灰狼，儘管金塊開賽一度陷入12分的落後困境，但憑藉著當家球星約基奇（Nikola Jokic）全場25分13籃板11助攻的大三元，加上莫瑞（Jamal Murray）在關鍵時刻的罰球穩住陣腳，金塊終場以116比105逆轉擊敗灰狼，在系列賽取得1比0領先。

主場作戰的金塊開賽手感冰冷，單節還發生多達6次失誤，其中三屆MVP約基奇面對戈貝爾（Rudy Gobert）的防守就出現4次失誤，反觀灰狼在愛德華茲（Anthony Edwards）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）帶領下，打出一波9比0攻勢，首節結束灰狼就以33比23領先。次節金塊找回進攻火力，替補上陣的瓊斯（Spencer Jones）連拿5分注入強心針，莫瑞更是火力全開、單節就轟下14分，帶領金塊單節回敬39比29的比分，上半場結束雙方戰成62比62平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，約基奇開啟進攻模式，多次單吃灰狼當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）取分，先前陷入犯規麻煩的戈登（Aaron Gordon）回到場上後，馬上以一記精彩補扣點燃主場氣氛，金塊拉出一波14比0的猛烈攻勢，一度將領先擴大到15分，期間麥克丹尼爾斯因推擠約基奇領到技術犯規，兩隊爆發口角，所幸衝突未擴大，第三節打完金塊以91比79逆轉超前。

▲丹佛金塊莫瑞（中）。（圖／路透）

決勝節，灰狼還是展現韌性，回敬12比4攻勢，在比賽剩餘4分鐘時將分差縮小至僅剩2分，但關鍵時刻約基奇再度接管比賽，個人連拿5分穩住局勢，包括一次面對戈貝爾的「三分打」，最後比到1分鐘強森（Cameron Johnson）接獲約基奇助攻助攻急停跳投命中直接把分差拉開到雙位數，徹底澆熄灰狼的反撲氣焰，終場金塊就以11分之差在季後賽首輪搶下開門紅。

金塊約基奇全場19投11中、繳出25分13籃板11助攻，這不僅是季後賽全聯盟首張「大三元」成績單，更是他季後賽生涯第22次達成此成就，歷史排名第三，僅次於魔術強森（Magic Johnson）的30次與詹姆斯（LeBron James）的28次。

而二當家莫瑞雖外線手感冰冷（三分球8投0中），但靠著不斷衝擊內線製造犯規，全場16次罰球彈無虛發，挹注全隊最高的30分，並送出7次助攻，戈登17分7籃板。

灰狼愛德華茲19投7中手感平平，但仍繳出22分9籃板7助攻，戈貝爾17分10籃板，麥克丹尼爾斯則有16分8籃板進帳。