貝林傑雙響＋5打點「這種比賽很好！」　洋基終結驚險戰大勝皇家

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約洋基終於不用再打驚險戰！在連續多場膠著比賽後，洋基19日（台灣時間）火力大爆發，第3局單局灌進5分奠定勝基，最終以13比4大勝堪薩斯皇家，收下一場久違的輕鬆勝利。

洋基此役面對皇家先發左投卡麥隆（Noah Cameron），打線在第3局全面引爆，羅沙里歐（Amed Rosario）、貝林傑（Cody Bellinger）與萊斯（Ben Rice）接連開轟，上演單局3發全壘打的煙火秀，一口氣灌進5分奠定勝基。貝林傑在6局下再補上一發兩分砲，單場雙響砲、貢獻5分打點，幫助球隊拉開至10比0領先。

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談到這場大勝，貝林傑表示，「這種比賽當然很好，我們最近有幾場很接近的比賽，對天使那個系列也很瘋狂。Warren做了他該做的事，而我們能早早得分，對我們來說很重要。」

先發投手華倫（Will Warren）同樣表現亮眼，主投7局飆出11次三振僅失2分，且沒有任何保送，直到第7局才被皇家突破失分。他也坦言，「帶著領先上場真的很好，你不會因為掉1、2分就緊張，我可以保持冷靜，因為隊友那天火力很猛。」

皇家雖在7局上追回2分，但洋基在7局下再度展開攻勢，艾斯卡拉（J.C. Escarra）擊出三壘安打帶有2分打點，再次拉開差距；8局下葛里查克（Randal Grichuk）補上高飛犧牲打添分。皇家9局上再添2分已無力回天，最終洋基以13比4大勝。

總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，「我們有一場非常出色的先發，打線從頭到尾都有貢獻，這點很好，這讓我們度過很棒的一天。」他也提到，面對左投能有這樣的表現相當關鍵，「整條打線都有很好的揮棒，看到打線這樣爆發真的很好。」

貝林傑此戰也打破本季對左投低迷的狀況，他直言，「對我來說就是另一位投手，你要有自己的計畫，持續把球打好，我不覺得有什麼魔法，真的沒有。」

洋基本季前20場有14場比賽是2分差以內，此戰難得以大比分取勝，也讓全隊鬆一口氣。貝林傑說，「我們是一支能用很多方式贏球的球隊，當然這種比賽比較理想，但我們感覺很好，會繼續前進。」