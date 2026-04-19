李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手李灝宇在大聯盟初登場背後其實一度相當緊張。根據外電報導，他在升上大聯盟前夕還隨3A托雷多泥母雞隊待在路易維爾飯店，當時總教練阿爾瓦雷茲（Gabe Alvarez）突然把他叫進房間，讓他一度以為自己闖禍。

根據《底特律新聞報》報導，李灝宇透過翻譯表示，「我第一個念頭是，『我是不是做錯什麼了？』一定發生了什麼大事，我可能做錯了什麼，教練要責備我。我當時非常緊張。」

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不過結果是好消息，球團通知他立刻前往波士頓，暫時頂替麥金斯特里（Zach McKinstry），後者因臀部瘀傷與發炎需要進一步評估。

幾個小時後，他又接到第二通電話，老虎助理總經理兼球員發展主管加爾科（Ryan Garko）告知麥金斯特里將進入傷兵名單，並確定他將在芬威球場先發守三壘。「我非常興奮，那晚真的很難入睡。一般人很晚入住飯店，第一件事是想睡覺，但我不知道為什麼，打開行李拿出球棒開始揮棒。」他笑說，甚至還在鏡子前練習，「我發現自己有點太傻了。」

李灝宇初登場3打數無安打並出現1次失誤，但也擊出一顆強勁擊球，被外野手接殺。他坦言，「整場比賽我其實是專注多於緊張，我不想成為讓球隊輸球的人。

昨天的守備表現沒有達到我的期待，我會持續努力練習，確保不再發生。」回顧這段歷程，他也提到先前因備戰經典賽受傷的波折，「到目前為止發生的一切都很混亂，我只能保持正向，因為這些事情不是我能控制的。」總教練辛奇（AJ Hinch）則給予肯定，「那是一個很大的舞台，我認為他表現得不錯。」