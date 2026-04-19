運動雲

>

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手李灝宇在大聯盟初登場背後其實一度相當緊張。根據外電報導，他在升上大聯盟前夕還隨3A托雷多泥母雞隊待在路易維爾飯店，當時總教練阿爾瓦雷茲（Gabe Alvarez）突然把他叫進房間，讓他一度以為自己闖禍。

根據《底特律新聞報》報導，李灝宇透過翻譯表示，「我第一個念頭是，『我是不是做錯什麼了？』一定發生了什麼大事，我可能做錯了什麼，教練要責備我。我當時非常緊張。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過結果是好消息，球團通知他立刻前往波士頓，暫時頂替麥金斯特里（Zach McKinstry），後者因臀部瘀傷與發炎需要進一步評估。

幾個小時後，他又接到第二通電話，老虎助理總經理兼球員發展主管加爾科（Ryan Garko）告知麥金斯特里將進入傷兵名單，並確定他將在芬威球場先發守三壘。「我非常興奮，那晚真的很難入睡。一般人很晚入住飯店，第一件事是想睡覺，但我不知道為什麼，打開行李拿出球棒開始揮棒。」他笑說，甚至還在鏡子前練習，「我發現自己有點太傻了。」

李灝宇初登場3打數無安打並出現1次失誤，但也擊出一顆強勁擊球，被外野手接殺。他坦言，「整場比賽我其實是專注多於緊張，我不想成為讓球隊輸球的人。

昨天的守備表現沒有達到我的期待，我會持續努力練習，確保不再發生。」回顧這段歷程，他也提到先前因備戰經典賽受傷的波折，「到目前為止發生的一切都很混亂，我只能保持正向，因為這些事情不是我能控制的。」總教練辛奇（AJ Hinch）則給予肯定，「那是一個很大的舞台，我認為他表現得不錯。」

關鍵字： 李灝宇大聯盟初登場波士頓棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

徐若熙「一進來」就開轟！劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

徐若熙「一進來」就開轟！劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

爭冠對決跨季73連勝政大　國體大胡晉豪：沒有不能撼動的球隊

爭冠對決跨季73連勝政大　國體大胡晉豪：沒有不能撼動的球隊

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

「之前給自己太多壓力」李東洺心態一轉　6.1局無失分退獅

「之前給自己太多壓力」李東洺心態一轉　6.1局無失分退獅

【差點變魚乾！】鯊魚慘被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

熱門新聞

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

牛棚防禦率各隊最糟！王建民盼年輕戰力頂上　去年第6指名成驚喜

徐若熙「一進來」就開轟！劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇手套藏國旗亮點吸睛

2李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠

3日職驚悚一幕！現場急抬擔架

4大比分仍派林凱威　葉總：他需要這場

5王建民盼年輕戰力頂上　第6指名驚喜

最新新聞

1薪資僅次道奇卻崩盤！大都會10連敗

2杜蘭特右膝傷G1缺席　謝帕德扛先發

3村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟

4「台灣之友」沃德有望上大聯盟！

5約基奇季後賽22度大三元　金塊G1逆轉勝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「這是我們要的樣子！」魔神龍獲葉總肯定　手指破皮待觀察

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

【高齡駕駛暴衝】71歲嬤停車場突加速 撞進店玻璃噴飛！1顧客喪命

【神明都在看】白沙屯媽祖百萬人進香　垃圾惹議志工嘆：來不及清

【差點變魚乾！】鯊魚慘被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

【媽祖聽到了！】姑姑緊抱病姪跪地哭求...粉紅超跑直衝回頭賜福超催淚QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366