米歇爾轟32分寫紀錄比、哈登超越大鳥　騎士破不勝魔咒G1擊潰暴龍

▲克里夫蘭騎士米歇爾（Donovan Mitchell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽首輪於台灣時間19日凌晨正式登場，東區首場由克里夫蘭騎士對決多倫多暴龍，儘管在例行賽面對暴龍3戰全敗，不過騎士今在主場展現強大鬥志，憑藉著米歇爾（Donovan Mitchell）的火燙手感與哈登（James Harden）的穿針引線，加上板凳還有斯特魯斯（Max Strus）挺身而出，終場以126比113擊敗暴龍，順利搶下開門紅，在季後賽首輪系列賽取得1比0領先，終於打破本季面對暴龍的不勝魔咒。

開賽哈登便多次連線艾倫（Jarrett Allen）暴扣，不過暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）馬上在外線連續命中還以顏色，接下來雙方一路拉鋸，但節末米歇爾攜手斯特魯斯率隊搶分，拉出一波7比0攻勢，幫助騎士在手節打完以35比31領先暴龍。

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次節，暴龍巴瑞特（RJ Barrett）與希德（Jamal Shead）連拿5分一度追平比數，但哈登馬上控制住比賽節奏，不僅助攻莫布里（Evan Mobley）扣籃，更與艾利斯（Keon Ellis）、斯特魯斯接連在外線得手，幫助騎士一度取得雙位數領先，上半場結束前巴雷特雖命中壓哨三分縮小分差，但騎士仍以61比54領先進入中場休息。

▲克里夫蘭騎士哈登（James Harden）。（圖／達志影像／美聯社）

易邊再戰，米歇爾、艾倫與韋德（Dean Wade） 聯手發動猛攻，莫布利在弧頂命中三分後，騎士開節就拉出9比0的瘋狂攻勢，分差瞬間來到16分，斯特魯斯連中2顆三分球後又切入上籃得分，幫助騎士單節打出36比22的懸殊比分，在第三節打完克里夫蘭大軍就已經取得21分遙遙領先。

末節暴龍試圖透過巴雷特與巴恩斯的個人能力縮小分差，但米歇爾連續切入得手，讀秒階段，斯特魯斯在三分線外兩大步投進超遠三分球，徹底澆熄暴龍最後的反撲氣燄，也提前讓勝負失去懸念，終場騎士就以126比113擊敗暴龍，收下系列賽首勝。

騎士雙核心今日寫下多項歷史里程碑。看板球星米歇爾全場20投11中，轟下32分3籃板4助攻，這是他連續第9場在季後賽首戰攻下至少30分，刷新NBA歷史最長紀錄。轉戰騎士後首度迎來季後賽首秀的哈登，同樣表現亮眼，全場貢獻22分10助攻2籃板2抄截，此役過後，哈登生涯季後賽總得分正式超越傳奇巨星「大鳥」柏德（Larry Bird），來到歷史排行榜第13名。

除了先發火熱，板凳出發的斯特魯斯，全場10投8中，包含多記關鍵三分球，挹注24分3籃板，這也讓他成為騎士隊史首位在季後賽替補出賽，單場得分達20分且命中率突破80%的球員。

▲克里夫蘭騎士斯特魯斯（Max Strus）。（圖／達志影像／美聯社）

反觀暴龍隊，今日賽前傳出主力控球後衛奎克利（Immanuel Quickley）因腿筋傷勢缺陣，對戰力造成不小打擊。雖然巴雷特（RJ Barrett）攻下全隊最高的24分，巴恩斯（Scottie Barnes）也貢獻21分7助攻，但第三節防守崩盤成為輸球主因。