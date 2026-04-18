運動雲

>

爭冠對決跨季73連勝政大　國體大胡晉豪：沒有不能撼動的球隊

▲國體大胡晉豪、桑茂森，虎尾科大查傑 。（圖／大專體總提供）

▲國體大將和挑戰6連霸的無敵政大爭冠，胡晉豪喊話沒有不能撼動的球隊。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

國立體大在114學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強戰，以80比64撂倒虎尾科大，繼106學年度奪冠封王後，再度勇闖年度總冠軍賽，將和「跨季73連勝」，挑戰6連霸的政治大學爭冠。國體大當家長人胡晉豪喊話，「壓力一定在政大那邊，我們就是挑戰者的心態，只要團隊每個人願意奉獻，沒有什麼球隊是不能撼動的！」

國體大今日靠著強悍防守，在下半場甩開虎尾科大糾纏，最終16分之差贏球，成功挺進明天的UBA總冠軍賽，將和政大爭冠。至於季軍戰則將由台灣藝大碰頭虎尾科大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國體大總教練桑茂森表示，「挑戰這件事，從第一場到今天，對我們都是挑戰，大家都很努力創造球隊、環境的價值，政大這幾年很難撼動，明天應該把球丟回給政大，這裡是我們夢寐以求的舞台，今年的最後一場球，應該要很享受，串連出球隊該有的氛圍，不要帶著遺憾，結果我們不知道，但國體大是永遠不會放棄的。」

▲國體大胡晉豪、桑茂森，虎尾科大查傑 。（圖／大專體總提供）

▲國體大主帥桑茂森喊話將展現不放棄的精神挑戰政大 。（圖／大專體總提供）

至於4強戰繳出6分、14籃板、2阻攻的國體大主戰長人胡晉豪則霸氣喊話表示，「這季就是以政大為目標，進行系統性的訓練以及如何應對，壓力一定在政大那邊，我們就是挑戰者的心態，只要團隊每個人願意奉獻，沒有什麼球隊是不能撼動的。」

輸球的虎尾科大方面，總教練盧譽誠強調，今天對上國體大，對手的身體碰撞比我們好很多，對手的鋒線、經驗優勢都比我們好很多，上半場我們還能緊咬，但下半場可能是體能流失，讓比分被一波帶走，真的蠻可惜。」

查傑表示，「雖然對此戰結果不滿意，但這場比賽的經驗讓我們感到滿意，我們的年紀、經驗都比較少，不能氣餒，把這一切當成養分，明年要討回來。」

盧譽誠也提到，「雖然今天沒達到想要的目標，回去就是好好休息，教練團回去準備，賽前再提醒大家，我們也不會放棄，將全力面對明天的比賽。」

▲國體大胡晉豪、桑茂森，虎尾科大查傑 。（圖／大專體總提供）

▲虎尾科大查傑喊話吸取養分，明年賽季討回來 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UBA國體大政大胡晉豪桑茂森總冠軍賽台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／國體大睽違8季重返UBA冠軍戰　將和跨季73連勝政大爭冠

快訊／國體大睽違8季重返UBA冠軍戰　將和跨季73連勝政大爭冠

文化女籃將與世新爭后冠　北市大7人不到160公分錢薇娟仍感驕傲

文化女籃將與世新爭后冠　北市大7人不到160公分錢薇娟仍感驕傲

雲豹危機！遭特攻「帥豹馬」飆分吞2連敗　龍頭戰績被夢想家逼平

雲豹危機！遭特攻「帥豹馬」飆分吞2連敗　龍頭戰績被夢想家逼平

林志傑引退儀式後首戰拿7分　勇士奪3連勝晉級季後賽

林志傑引退儀式後首戰拿7分　勇士奪3連勝晉級季後賽

終於贏了！國王BCL首勝到手　杰倫轟34分7助攻撂倒香港南華

終於贏了！國王BCL首勝到手　杰倫轟34分7助攻撂倒香港南華

UBA生涯最後一戰！　宋昕澔拚政大6連霸喊不緊張

UBA生涯最後一戰！　宋昕澔拚政大6連霸喊不緊張

政大「跨季73連勝」到手　UBA男籃冠軍6連霸只差一步

政大「跨季73連勝」到手　UBA男籃冠軍6連霸只差一步

三上悠亞又來應援！　蔣淯安15分4籃板6助攻率夢想家33分大勝

三上悠亞又來應援！　蔣淯安15分4籃板6助攻率夢想家33分大勝

打出UBA最美麗的籃球！　世新主帥林紀妏提「勇敢理論」感人

打出UBA最美麗的籃球！　世新主帥林紀妏提「勇敢理論」感人

賽後爆吐一波！　邱詠鈴小巨蛋狂砍26分助世新女籃挺進冠軍戰

賽後爆吐一波！　邱詠鈴小巨蛋狂砍26分助世新女籃挺進冠軍戰

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

徐若熙崩盤不意外？葉君璋第2場就看出端倪：太順利也不一定好

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

徐若熙1.2局狂失7分後遭抹消登錄　小久保強調早有規劃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

3徐若熙崩盤不意外！葉君璋早看出端倪

4李灝宇先發第8棒守三壘

5NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯退休

最新新聞

1爭冠對決政大　胡晉豪：沒有不能撼動球隊

2國體大睽違8季重返UBA冠軍戰！

3大比分仍派林凱威　葉總：他需要這場

4李東洺心態一轉　6.1局無失分退獅

5徐若熙一進來就開轟！劉基鴻害羞笑了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

【大甲媽上轎典禮出意外！】千里眼神像不慎掉落地面

【白沙屯進香這一幕太暖】背風扇卻不是吹自己！網友：好人一生平安

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366