爭冠對決跨季73連勝政大　國體大胡晉豪：沒有不能撼動的球隊

▲國體大將和挑戰6連霸的無敵政大爭冠，胡晉豪喊話沒有不能撼動的球隊。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

國立體大在114學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強戰，以80比64撂倒虎尾科大，繼106學年度奪冠封王後，再度勇闖年度總冠軍賽，將和「跨季73連勝」，挑戰6連霸的政治大學爭冠。國體大當家長人胡晉豪喊話，「壓力一定在政大那邊，我們就是挑戰者的心態，只要團隊每個人願意奉獻，沒有什麼球隊是不能撼動的！」

國體大今日靠著強悍防守，在下半場甩開虎尾科大糾纏，最終16分之差贏球，成功挺進明天的UBA總冠軍賽，將和政大爭冠。至於季軍戰則將由台灣藝大碰頭虎尾科大。

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國體大總教練桑茂森表示，「挑戰這件事，從第一場到今天，對我們都是挑戰，大家都很努力創造球隊、環境的價值，政大這幾年很難撼動，明天應該把球丟回給政大，這裡是我們夢寐以求的舞台，今年的最後一場球，應該要很享受，串連出球隊該有的氛圍，不要帶著遺憾，結果我們不知道，但國體大是永遠不會放棄的。」

▲國體大主帥桑茂森喊話將展現不放棄的精神挑戰政大 。（圖／大專體總提供）

至於4強戰繳出6分、14籃板、2阻攻的國體大主戰長人胡晉豪則霸氣喊話表示，「這季就是以政大為目標，進行系統性的訓練以及如何應對，壓力一定在政大那邊，我們就是挑戰者的心態，只要團隊每個人願意奉獻，沒有什麼球隊是不能撼動的。」

輸球的虎尾科大方面，總教練盧譽誠強調，今天對上國體大，對手的身體碰撞比我們好很多，對手的鋒線、經驗優勢都比我們好很多，上半場我們還能緊咬，但下半場可能是體能流失，讓比分被一波帶走，真的蠻可惜。」

查傑表示，「雖然對此戰結果不滿意，但這場比賽的經驗讓我們感到滿意，我們的年紀、經驗都比較少，不能氣餒，把這一切當成養分，明年要討回來。」

盧譽誠也提到，「雖然今天沒達到想要的目標，回去就是好好休息，教練團回去準備，賽前再提醒大家，我們也不會放棄，將全力面對明天的比賽。」

▲虎尾科大查傑喊話吸取養分，明年賽季討回來 。（圖／大專體總提供）