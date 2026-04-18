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快訊／國體大睽違8季重返UBA冠軍戰　將和跨季73連勝政大爭冠

▲國體大男籃重返UBA總冠軍賽，將和衛冕軍政大爭冠。（圖／大專體總提供）

▲國體大男籃重返UBA總冠軍賽，將和衛冕軍政大爭冠。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強戰，國立體大對決虎尾科大之戰晚間壓軸登場，兩支球隊都是重返4強行列，也希望能力拚晉級冠軍戰最後一張門票。雙方打出高碰撞、高強度的焦土戰，最終國體大4人得分上雙，以80比64拿下勝利，睽違8季再度重返UBA總冠軍賽，將和衛冕軍政大爭冠。

此戰開賽呈現低比分對決，虎尾科大首節取得19比17微幅領先，但國體大次節找到攻守節奏，單節打出27比16猛攻，半場打完取得44比35領先。

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下半場開打後，國體大強悍打法奏效，一度讓虎尾科大無法越雷池一步，國體大張祐瑋底線三分彈命中後，一度拉開13分領先優勢，3節打完也以9分領先虎尾科大。

但末節虎尾科大當家長人郭俊言一次空手切爆扣帶起氣勢，不過王信勝扮演奇兵搶分，加上胡晉豪快攻爆扣，國體大拉開15分大幅領先。

但虎尾科大拒絕認輸，郭俊言快攻搶分，葉旭森強勢3分打得手，又將落後差距縮小至10分。但國體大穩紮穩打，張東庭妙傳張祐瑋快攻得手，又撲滅虎尾科大反攻氣焰。

隨後郭嘉安禁區強攻挑籃進球，國體大拉開15分穩定領先，也奠定比賽勝果，最終國體大成功贏球，繼106學年度奪冠封王後，再度重返UBA總冠軍賽，將和挑戰6連霸的政治大學爭冠。

國體大全場共4人得分上雙，張祐瑋拿下16分、9籃板、7助攻，胡晉豪雖然僅拿4分，但有14籃板、2阻攻。虎尾科大方面，郭俊言拿下15分、14籃板，葉旭森15分，楊程恩13分、3籃板、4助攻，查傑12分、7籃板、3助攻。

關鍵字： UBA國體大虎尾科大張祐瑋胡晉豪王信勝郭俊言楊程恩查傑台籃

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