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「之前給自己太多壓力」李東洺心態一轉　6.1局無失分退獅

▲李東洺。（圖／富邦悍將）

▲李東洺。（圖／富邦悍將）

文／中央社

富邦悍將投手李東洺前一場先發狀況不是很理想，今天改變心態放開投，繳出6.1局無失分好投，助隊以1比0擊敗統一7-ELEVEn獅隊，拿下悍將本季本土先發投手首勝。

悍將今天在主場新莊棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，悍將1局下就有攻勢，張洺瑀率先敲出安打，靠著滾地球、盜壘、捕逸、孔念恩高飛犧牲打先馳得點。

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悍將先發投手李東洺展現壓制力，今天前6局僅被敲出3支安打，沒有失分，7局先投出四壞保送，1人出局後接連被陳聖平、張翔敲出安打，張奕接手中繼，2球讓林泓弦敲出一壘方向滾地球形成雙殺、穩守不失分。

李東洺今天總計用108球投6.1局，被敲出5支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，拿下個人本季首勝，獲選單場最有價值球員（MVP）；李東洺投出悍將本季先發投手單場最長局數，拿下本土先發投手本季首勝。

李東洺前一場先發為11日對台鋼雄鷹，投3局失掉5分責失分吞敗，今天繳出好投，總教練後藤光尊表示，過程中投手教練、捕手教練、李東洺三方有持續討論改善，往好得方向走。

李東洺則認為，其實沒有做太大的調整，之前很容易給自己太多壓力、放不開，想東想西、把自己投倒，隊友和教練一直鼓勵他，其實球的品質很好，比賽過程中教練團也有持續確認狀況，可惜沒能吃完7局，投到比賽後半段被對手打得比較扎實，控球情況也比較不理想。

悍將洋砲邦力多（Luis Liberato）今天沒有先發出賽，後藤光尊表示，邦力多自認今天狀態和理想中有段差距，教練團選擇讓邦力多休息一天，只是單純身體上的疲勞。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、富邦悍將

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