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大比分仍派林凱威！葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

記者王真魚／台北報導

味全龍今（18日）以8比1擊敗中信兄弟，總教練葉君璋賽後談到投手調度，強調球季初期以保護投手為優先，同時解釋為何大比分仍派林凱威，「他需要這一場比賽！」

▲▼中職林凱威。（圖／記者李毓康攝）

▲林凱威。（圖／記者李毓康攝）

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先發投手鋼龍此役主投5局用89球退場，葉君璋表示，關鍵在於首局用球數偏多，「第一局投太多球，後面的力量會少，也比較容易受傷，所以這種情況通常會讓他早一點下來。」

他直言，目前賽季才剛開始，不希望為了讓投手多撐一局而增加受傷風險，「如果為了一局，多一個傷兵，這樣沒有意義。」

此役關鍵出現在8局上，當時味全龍僅以2比1領先，中信兄弟展開反攻，陳俊秀敲出二壘安打後試圖再推進，卻被捕手蔣少宏牽制傳遊擊，與張政禹聯手抓到出局，讓攻勢瞬間中斷。葉君璋直言，這一個Play相當關鍵，「因為後面的比數是有打開，在那之前，如果那個出局數沒有拿到，後面的結果可能就不一樣。」

他也強調，在目前各隊投手戰力普遍提升的情況下，比賽勝負往往取決於細節，「現在每隊投手都滿強的，從第1局到第9局，每一個Play都會影響最後的結果，我覺得整體棒球是真的有在進步。」

9局分差已經拉開的情況下，球隊仍派出林凱威登板，葉君璋則解釋，「他今天這一場是我看今年狀況最好的一場，讓他投的目的，就是希望看到他的狀況。」他認為這次登板對球員找回手感與信心非常重要，「不管對他或對整個球隊來講，都是很大的幫助。」

葉君璋直言，林凱威此役內容相當理想，「真的算是今年以來最好的一場。」因此即便比分已經拉開，仍讓他完成既定任務，希望透過實戰累積，幫助他穩定狀態，「就是讓他準備第9局，他真的需要這一場比賽。」

關鍵字： 味全龍中信兄弟林凱威葉君璋投手調度

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