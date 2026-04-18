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文化女籃將與世新爭后冠　北市大7人不到160公分錢薇娟仍感驕傲

▲文化女籃鄭慧慈、北市大尹湘雲。（圖／大專體總提供）

▲文化女籃成功挺進本屆UBA冠軍賽。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽，女子組4強戰另一對戰戲碼由衛冕軍文化大學交手北市大，文化女籃展現強大團隊戰力，下半場逐步甩開對手糾纏，在鄭慧慈砍下17分、15籃板、4助攻、3抄截，王玥媞14分、5籃板、3助攻，廖秀珍也拿12分、15籃板，最終文化女籃以76比52贏球，明（19日）將和世新女籃爭冠。

文化女籃上賽季在相隔6年後，重新奪回UBA女籃后冠，本季從預賽、複賽更是一路獨走，14勝1敗的強勢戰績挺進小巨蛋4強。

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此戰交手睽違多年重返4強的北市大，文化女籃雖然上半場僅有13分領先，但下半場逐漸發揮身高優勢，逐步拉開差距，最終以24分之差大勝。

▲文化女籃鄭慧慈、北市大尹湘雲。（圖／大專體總提供）

▲文化女籃鄭慧慈展現穩定實力，幫助球隊在4強戰大勝北市大。（圖／大專體總提供）

至於北市大方面，即便全隊有7名球員身高不到160公分，但總教練錢薇娟仍給予球員高度肯定，錢薇娟表示，「球隊今年能重返小巨蛋已經是一件令人開心的事情，尤其是尹湘雲在學校已經待了6年，卻是首度進入小巨蛋，昨天練習時，球員甚至緊張到忘記動作。不只球員對空間感陌生，連教練對這裡的節奏都有點生疏。」

錢薇娟也說，「我最感動的是球員完全沒有表現出害怕。我常跟她們開玩笑『既然這麼矮都選擇打籃球了，就沒什麼好顧慮的，不然去打撞球就好。」

北市大此戰以尹湘雲拿下15分、3籃板、2助攻、2抄截最佳，李貞誼則有12分、4籃板、3抄截。

此戰順利贏球，將朝后冠2連霸邁進的文化方面，總教練鄭慧芸強調，「很高興學姊的好發揮，讓隊上7位大一新生有機會出賽，學姊掌控了球賽節奏，並穩定的展現教練要求的細節。」

▲文化女籃鄭慧慈、北市大尹湘雲。（圖／大專體總提供）

▲北市大「小跑車」尹湘雲奮力切入文化女籃長人陣。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UBA女籃文化文化大學北市大鄭慧慈王玥媞尹湘雲女籃

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