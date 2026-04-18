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徐若熙「一進來」就開轟！劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

記者王真魚／台北報導

味全龍今（18日）對戰中信兄弟，劉基鴻在6局下轟出關鍵兩分砲逆轉戰局，本季獲選單場MVP。徐若熙在「龍TV」現身隔空「加持」，劉基鴻賽後笑回，「謝謝他今天為我們加油，也希望他下一場找回手感，丟出好比賽！」

▲▼ 劉基鴻 。（圖／記者王真魚攝）

▲劉基鴻 。（圖／記者王真魚攝）

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當時味全龍自家轉播頻道「龍TV」聊天室中，徐若熙驚喜上線，劉基鴻隨即開轟，徐若熙興奮留言「一定是我進來！！」，小編「牛奶」也跟著笑回：「若熙你不准下線了XD」。

是否真的感受到「神祕力量」，劉基鴻笑說，是賽後透過球隊工作人員才得知此事。他表示兩人平時都會互相關心，不過昨天徐若熙表現不理想，「我們有看，他丟不好，我們也都滿傷心的。」

不過自己沒有特別傳訊息給對方，劉基鴻直言，「我也不好意思這時候打擾他。」 賽後，他透過頒獎舞台隔空為前隊友加油打氣，期待他下一場回穩，投出好表現。

回到今晚這一戰，劉基鴻談及這發逆轉全壘打，他表示當時已經是兩好球，「就是再把握第三個好球，專注在好球帶，然後積極去進攻。」他直言對手投手實力不錯，前幾打席遭到壓制，「那一支打出來，感覺球隊氣氛更活絡起來，整個氣勢又更好。」

此外，劉基鴻此役抽中單人來回機票，但他心繫著老婆，「可惜是單人的，感覺不好出去！」記者建議，還是飛去找若熙？他笑回，「不知道是飛哪裡，還是我可以跟他們換嗎？」不過公關在訪問結束後補充，該張機票為日本北海道札幌來回。

有趣的是，劉基鴻這一轟又差點打到左外野帳篷，他在4月4日敲出本季首轟後打破帳篷，當時還接到領隊通知。這一次會擔心又打到嗎？他笑回，「不會啦，領隊叫我盡量打，發票不會寄來我這，我就盡量打！」

關鍵字： 味全龍劉基鴻徐若熙中信兄弟龍TV

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