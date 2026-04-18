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雲豹危機！遭特攻「帥豹馬」飆分吞2連敗　龍頭戰績被夢想家逼平

▲特攻飛克、阿巴西，雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻「帥哥洋將」飛克此戰有23分、13籃板進帳。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃本季例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹18日踢館新北中信特攻，此戰特攻展現「閃電軍團」強大飆分火力，全場共6人得分達雙位數，其中「帥哥洋將」飛克貢獻23分、13籃板，內馬也有23分、12籃板，「黑豹」阿巴西則是22分、3籃板、3助攻、2抄截，特攻以107比93大勝贏球。雲豹苦吞2連敗，戰績也被今日贏球的福爾摩沙夢想家逼平，雙方已無勝差。

過去8戰僅拿3勝，近況不佳的雲豹，此戰踢館正全力衝擊戰績前段班的特攻，開賽特攻就靠雙箭頭阿巴西、飛克強勢搶分，兩人首節分別有12分與11分進帳，也幫助特攻以32比22取得雙位數領先。

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但雲豹不愧為聯盟例行賽龍頭，次節火速覺醒，王牌雙核心高錦瑋、克羅馬攜手出擊，高錦瑋單節三分球4投3中拿下12分，最強洋將克羅馬也有單節9分進帳，雲豹半場打完僅以58比62小幅落後。

▲特攻飛克、阿巴西，雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲阿巴西此戰也貢獻22分表現出色。（圖／TPBL職籃提供）

不過第3節開打後，雲豹攻勢再度熄火，特攻單節壓制對手僅拿15分，持續穩住領先優勢。末節特攻在主場維持高命中率，單節團隊18投10中，特攻最終107比93贏得勝利。

成功止敗的特攻方面，共6人得分達雙位數，凶猛火力令雲豹難以招架，飛克15投10中砍下23分、13籃板表現最佳，阿巴西則是22分、3籃板、3助攻、2抄截。

雲豹方面，主控高錦瑋16投9中拿下26分、8籃板、5助攻，克羅馬20分、8籃板、7助攻、2抄截。

由於雲豹此戰輸球，加上今日稍早夢想家以33分之差在主場大勝贏球，雲豹與夢想家戰績打平同為21勝12敗，但雲豹由於雙方對戰取得優勢，仍穩住例行賽龍頭寶座，至於特攻17勝16敗，距離前一位的新北國王僅剩半場勝差。

▲特攻飛克、阿巴西，雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹高錦瑋此戰有26分貢獻。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL雲豹特攻飛克阿巴西高錦瑋台籃

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