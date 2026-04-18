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「一定是我進來！」徐若熙上線　劉基鴻秒炸逆轉砲率龍8比1勝兄弟

▲劉基鴻 。（圖／味全龍提供）

▲劉基鴻 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍今（18日）對戰中信兄弟，6局下靠劉基鴻兩分砲逆轉戰局，8局下再一口氣攻下6分擴大領先，終場以8比1擊敗兄弟，順利收下勝利。

中信兄弟1局上率先得分，岳政華選到四壞球上壘後，詹子賢敲安串聯攻勢，隨後陳俊秀擊出左外野安打，並藉由外野手處理失誤讓三壘跑者回本壘，先馳得點取得1比0領先。

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味全龍打線前5局受制於對方投手壓制，直到6局下才出現突破。陳子豪先敲安上壘，劉基鴻鎖定球路轟出左外野兩分全壘打，一棒將比數逆轉為2比1。

8局下味全龍攻勢全面引爆，李凱威選到四壞球後，陳子豪、劉基鴻接連安打攻佔滿壘，朱育賢敲出右外野安打帶有2分打點，將比數擴大為4比1。隨後蔣少宏內野安打延續攻勢，張政禹再補上中外野安打送回2分，達成生涯100打點里程碑。

郭天信選到保送後，代打張祐銘再敲安追加1分，單局狂攻6分，徹底拉開差距至7比1。

投手方面，味全龍先發鋼龍主投5局，被敲5安、送出6次三振，僅失1分且為非自責分，穩住先發節奏。中信兄弟黎克首次先發，前5局無失分，但6局續投挨了劉基鴻關鍵逆轉轟，吞下敗投。

值得一提的是，味全龍自家頻道「龍TV」轉播過程中，徐若熙驚喜上線，劉基鴻隨即轟出全壘打。徐若熙興奮留言：「一定是我進來！！」，小編「牛奶」也幽默回應「若熙你不准下線了XD」

關鍵字： 中職味全龍中信兄弟劉基鴻張政禹全壘打

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