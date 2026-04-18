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林志傑引退儀式後首戰拿7分　勇士奪3連勝晉級季後賽

▲勇士林志傑、古德溫。（圖／勇士提供）

▲勇士林志傑引退儀式後首戰拿下7分，勇士也強勢取得3連勝。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

上周風光在台北小巨蛋為「野獸」林志傑舉行引退儀式，台北富邦勇士今（18日）作客交手台南台鋼獵鷹，勇士靠著古德溫25分、5籃板加上莫巴耶20分、9籃板，林志傑則替補貢獻7分、2籃板、4助攻，勇士最終100比94贏球，喜迎近期3連勝，也正式確定晉級本季PLG職籃季後賽。

上周林志傑在台北小巨蛋進行引退賽，兩場吸引2.7萬球迷入場觀戰，獵鷹雖然沒有在野獸引退賽登場亮相，但今日仍製作「Beast in Tainan – 拼出我們的黃金世代」裱框海報，在賽前向這位台籃傳奇領袖致敬。

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不過開賽作客的勇士仍給足地主獵鷹下馬威，古德溫、揚科維奇以及林志傑連續進攻端有強勢表現，幫助勇士首節打完取得31比24領先。

次節勇士仍靠古德溫與莫巴耶攜手搶分，但地主獵鷹開始覺醒，陳范柏彥、白薩以及洋將翟蒙都有所建樹，半場打完勇士僅以53比52取得些微超前。

下半場開打後，獵鷹進攻端突然失去準星，反觀勇士則靠著霍力飛內線逞威，單節打出28比14兇猛攻勢，勇士再度要回雙位數領先。

末節獵鷹雖然嘗試追分，但勇士最後關頭頂住壓力，最終以6分之差勝出，除了喜迎3連勝，拿下此戰後，勇士也戰績也持續追近獵鷹，雙方僅剩1場勝差。

▲勇士林志傑、古德溫。（圖／勇士提供）

▲勇士古德溫貢獻25分、5籃板成為贏球關鍵要角。（圖／勇士提供）

關鍵字： 林志傑野獸PLG獵鷹古德溫莫巴耶

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